Jean-Michel Aulas s'énerve et sort la stat qui tue

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Sous le feu des critiques après la désillusion en Coupe de France, Jean-Michel Aulas a décidé de sortir un très long texte sur les difficultés actuelles de son club. Comme à son habitude, le président de l'OL tape sur les médias, les réseaux sociaux, et assure que l'avenir est prometteur en raison de la forme actuelle de son équipe.

L’Olympique Lyonnais vient de sortir d’une semaine agitée dans laquelle il a gagné deux matchs de prestige face au PSG et à Rennes, mais a perdu celui qu’il ne fallait pas perdre contre Nantes en Coupe de France. Les succès en championnat permettent à Lyon de se rapprocher des places européennes et d’espérer enfin s’installer dans le premier tiers du classement, mais cela ne peut pas effacer la perspective d’une nouvelle saison blanche, et d’un nouveau match raté des joueurs de Laurent Blanc quand tout le public rêvait de se rendre au Stade de France.

Après la grève des supporters ce dimanche au Groupama Stadium, la température est donc bouillante dans la cité des Gaules. Jean-Michel Aulas, que l’on dit souvent en décalage avec ses discours résolument optimistes et ses annonces sur le futur titre européen de son club, a décidé de prendre la plume pour balancer un long message sur les réseaux sociaux. Il est bien évidemment question de la situation de son club, qu’il vient de vendre il y a quelques mois, et qui ne fait plus rêver grand monde par ses résultats en chute libre.

L’avenir de l’OL, pour ceux qui l’aiment et le construisent, ne se joue pas sur les punchlines, mais sur une réalité et nous serons encore plus forts ensemble pour ceux qui le veulent 🔴🔵 pic.twitter.com/S1y5twnRQP — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) April 10, 2023

Pour le président lyonnais, tous les sujets sont bons à être abordés, de la presse parisienne visiblement anti-OL, des réseaux sociaux que les supporters lyonnais utilisent pour cracher sur le club, et comme d’habitude des statistiques sorties de nulle part pour dire que son équipe est dans une phase très positive. « À vous tous qui écoutez tout ce qui se dit sur l’OL, sans toujours avoir l’ensemble des éléments sur son présent et sa santé future, voici quelques pensées après cette semaine à toute allure. Elle aura été marquée par trois matchs en peu de jours : PSG, Nantes, Rennes et des temps de récupération loin d’être favorables, notamment entre les deux premiers à l’extérieur. Bilan : deux victoires qui font du bien, une défaite qui fait très mal, couperet qui nous a empêchés de dormir, rageante après un beau parcours en Coupe qui aurait dû se finir au stade de France, quand Paris, Lens, Lille, Monaco et Marseille étaient déjà sortis », a confié le président de l’OL, qui met donc en avant le fait que son club soit allé plus loin que les grosses écuries de Ligue 1…

Paris et la machine à buzz agacent Aulas

« Faut-il tout brûler pour autant ? Quand j’ouvre la presse ou j’écoute la radio, et j’entends certains depuis Paris penser que nous sommes finis, et qui évidemment nous invite sans cesse à venir réagir chez eux pour nourrir la machine à buzz », s’interroge un Jean-Michel Aulas, qui cible forcément L’Equipe et RMC, qui tapent régulièrement sur la gestion de l’OL, ce qui irrite au plus haut point le dirigeant historique du football français.

L'OL leader sur la phase retour

Au final, le président Aulas conclut en s’attaquant à ceux qui veulent tout changer au sein du club, alors que le dirigeant est persuadé que l’Olympique Lyonnais est sur la bonne voie avec les équipes en place et Laurent Blanc. Pour preuve, une statistique trouvée sur les réseaux sociaux comme il l'admet et qui fait état de la première place ex aequo de l'OL sur une phase retour où le PSG et l'OM ont en effet baissé de pied. « Ainsi, quand je lis que Laurent Blanc et le mercato d’hiver n’auraient pas amélioré l’équipe, je découvre, non pas dans la presse, mais via des passionnés que l’Olympique Lyonnais est premiers ex-aequo de la phase retour avec Paris et Reims, alors que nous étions 9e en phase aller. Il reste donc 8 journées et nous voici premiers ex-aequo de la phase retour… L’analyse objective montre que cette donnée ne changera pas le visage de cette saison qui a si mal démarré, on peut cependant entrevoir un futur où il est possible de construire sur ces bases avec Laurent et ses équipes. Comme une famille, nous nous sommes parfois disputés, nous sommes souvent en colère, mais à la fin, nous nous aimons et nous aimons trop ce club pour prendre la responsabilité de le détruire par nos excès. Alors s’il faut se rattacher à quelques brides d’espoir, ne m’en voulez pas, cela en vaudra toujours plus la peine que d’être incité à tout détruire. Toujours avancer, c’est notre histoire, c’est aussi celle de Lyon », a conclu le président de l’OL, qui a forcément entendu et lu les informations au sujet de la volonté de John Textor de changer beaucoup de choses dans le courant de l’été, quitte à faire partir quelques cadres de l’organigramme du club comme Bruno Cheyrou, voire Vincent Ponsot.