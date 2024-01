Interdiction de vendre Lacazette, l'OL a compris

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais est retombé de haut, dimanche au Havre, et l'espoir de voir l'OL à une place européenne est vite redescendu. Heureusement pour le club de John Textor, Alexandre Lacazette devrait permettre d'éviter la catastrophe.

La belle série de l'équipe de Pierre Sage à la fin de l'année 2023 avait remis un peu de baume au coeur des supporters de l'Olympique Lyonnais, lesquels avaient clairement déprimé pendant l'essentiel de la première partie du championnat de Ligue 1. Et forcément, certains regardaient désormais comment l'OL pourrait revenir vers une place synonyme de qualification pour une coupe d'Europe.

Mais le niveau affiché par Lyon dimanche en Normandie a ramené tout le monde à la réalité, à ce stade de la saison l'heure est toujours à l'opération maintien, le retour de Lyon à une place de barragiste ayant plombé l'ambiance. Même si le mercato ambitieux est au rendez-vous, Pierre Sage a besoin d'un Alexandre Lacazette au mieux de sa forme, car sinon cela sera compliqué. L'idée d'un départ du buteur vedette de l'OL est dorénavant à oublier, même si la signature de Gift Orban suscite un énorme enthousiasme.

Lacazette tient l'OL à bout de bras

Journaliste pour Le Progrès, Christian Lanier estime que les rumeurs qui avaient évoqué un départ d'Alexandre Lacazette vers l'Arabie Saoudite ou la Major Soccer League ne sont plus du tout d'actualité. « Au Havre, Alexandre Lacazette a inscrit son 8e but de la saison en Ligue 1. Et il a marqué quasiment la moitié des buts de son équipe en championnat. Heureusement qu’il est là (...) Le ratio impressionne et fait froid dans le dos. Imaginons qu’il tourne les talons, sous la pression d’offres qui ne se refusent pas. Ou qu’il soit, comme évoqué en décembre, sujet à l’étude de ce qu’il pourrait rapporter financièrement à son club, et qu’il n’aille pas au bout de son contrat jusqu’en 2025 (...) Quant à savoir si l’homme est toujours indispensable, la réponse est claire. Il lui faudrait vraiment un suppléant de taille au cas où il viendrait à s’absenter. Sans lui, son équipe serait encore plus bas », fait remarquer notre confrère, qui ne voit pas comment John Textor pourrait faire la folie de vendre son meilleur buteur.