Indice UEFA ‍: L’OL fait son max, la France sauve les meubles

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Les clubs français ont terminé la première phase des Coupes d'Europe avec un bilan positif. Derrière la réussite en Ligue des Champions, ça tire la langue mais l'OL sauve la mise.

Fin de la première phase de la Ligue des Champions et de l’Europe League cette semaine, avec cinq clubs qualifiés sur les six qui étaient encore en cours, Lens s’étant fait éliminer dès les barrages de Conférence League. Les résultats sont honorables en C1, et l’OL a tiré la locomotive en C3 où Nice n’a apporté que trois points à l’indice UEFA français. Lyon en revanche, malgré des bonus qui rapportent bien moins qu’en Ligue des Champions, présente un bilan de 4 victoires, 3 nuls et une défaite, ce qui lui permet de récupérer 16.750 points, bonus compris. Soit le même montant que Brest par exemple, et un tout petit peu moins que l’AS Monaco et le PSG. De quoi rappeler l’importance des autres compétitions, là où les échecs de Lens et Nice font mal.

L'Angleterre impressionne devant

Résultat, après la fin de cette première phase, la France a confirmé en passant bien devant la Belgique pour prendre la 6e place sur la saison, mais l’Allemagne et le Portugal sont encore devant. Tout en haut du classement, l’Angleterre a pris les devants de manière impressionnante, étant le seul pays à avoir tous ses clubs qualifiés. La France consolide, et c’est bien le principal, sa 5e place sur le classement des cinq dernières années, s’assurant une confortable avance sur les Pays-Bas et même le Portugal.