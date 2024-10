Incident PSG-OL sous la Manche

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

C'est une nouvelle semaine européenne qui ouvre ses portes pour les clubs français. Et le PSG et l'OL sont concernés, même s'il ne s'agit pas de la même compétition. Et les rencontres entre supporters peuvent parfois aller un peu loin.

Le PSG se déplace sur la pelouse d'Arsenal ce mardi soir en Ligue des champions. Un match à Londres qui s'annonce périlleux pour des Franciliens amputés de certains joueurs importants. Autre club français à rallier le Royaume-Uni ces dernières heures : l'OL. Les Gones iront eux défier les Rangers jeudi soir en Europa League. Et forcément, certains supporters des deux camps ont pris le ferry ces dernières heures pour voyager de Calais à Douvres. Comme indiqué ces dernières heures par Florent Caffery, le bus de l'Olympique Lyonnais a d'ailleurs pris cher, délabré par plusieurs centaines de supporters du Collectif Ultras Paris, également présents dans le bateau pour l'Angleterre.

Les fans du CUP s'en donnent à coeur-joie

Le bus de l'Olympique Lyonnais dégradé alors qu'il filait vers Glasgow. Plusieurs centaines de Parisiens étaient au même moment dans le bateau direction l'Angleterre. Le commandant du bateau a dû intervenir pour éviter de plus gros dégâts #ARSPSG #PSG #Lyon #Paris #OL pic.twitter.com/48PJaW7NrL — Florent Caffery (@flocaffery) October 1, 2024

Face à la situation, le commandant du bateau a même dû intervenir pour calmer les esprits et éviter de plus gros dégâts. Heureusement, aucun dégât matériel majeur n'a été à déplorer, le bus de l'OL ayant été tagué et quelques sticks du CUP collés dessus. Tout a donc fini par rentrer dans l'ordre. Loin des heurts qui avaient eu lieu entre les supporters des deux équipes sur le chemin de Lille avant la finale de la Coupe de France il y a quelques semaines. Mais encore une fois, ces problèmes d'organisation feront assurément parler dans l'Hexagone. En attendant, les joueurs des deux équipes françaises devront continuer leur belle série en Europe et remporter leur match contre Arsenal et Glasgow pour tenter d'assurer leur présence dans les 8 premiers et ainsi rejoindre directement les huitièmes de finale, respectivement de la Ligue des champions et de l'Europa League. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter.