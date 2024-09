Il revit loin de l’OL, c'est le milieu qu'il faut à Lyon ‍?

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Johann Lepenant a fait le choix de quitter l'OL l'été dernier lors du marché des transferts, voyant qu'on ne comptait pas sur lui. Désormais à Nantes, le milieu de terrain se lâche et prend du plaisir à son poste.

Johann Lepenant n'a pas connu l'expérience souhaitée à l'OL. L'ancien de Caen avait pas mal de pression sur les épaules et répondre aux attentes dans le Rhône n'est pas toujours évident. Afin de reprendre confiance et enchainer en Ligue 1, Lepenant a pris la décision de signer à Nantes en prêt (assorti d'une option d'achat). Et son aventure chez les Canaris commence bien. Il a même inscrit son premier but sous le maillot de Nantes dimanche dernier face à Angers. Plus libre dans son jeu loin de l'OL, il compte bien en profiter à fond sous les ordres d'Antoine Kombouaré.

Lepenant, le meilleur est à venir ?

Lors d'une interview accordée à Ouest France, le milieu de terrain de 21 ans a notamment indiqué : « On va dire que je suis un 8. Je suis un peu box to box. Après je sais que le coach aime bien quand je joue entre les lignes pour me retourner. Donc j’essaie de faire ça au maximum. Parfois je redescends quand même pour retoucher la balle et me projeter vers l’avant. J’essaie de me projeter au maximum. (...) Ça faisait longtemps que je n’avais pas enchaîné comme ça. Depuis Laurent Blanc à Lyon (10 titularisations en 12 matches de janvier à avril 2023), avant ma blessure (au genou). Ça fait 7 mois, ça fait longtemps mais je me suis préparé pour enchaîner et c’est ce que je voulais ». En tout cas, Antoine Kombouaré compte beaucoup sur lui et espère le voir gagner en confiance pour exprimer pleinement son potentiel. Après 5 matchs de Ligue 1 disputés cette saison, le FC Nantes est 5e. De quoi avancer dans la sérénité et la confiance.