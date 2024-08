OL ‍: Le mercato l'écoeure, un célèbre supporter scandalisé

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Les supporters de l'Olympique Lyonnais sont tous dans l'incompréhension à l'approche de la fin du mercato estival et la vente de Mamadou Sarr. Et Jérémy Lopez, sociétaire à la Comédie-Française, ne fait pas exception.

C'est une drôle de situation que vivent les supporters de l'Olympique Lyonnais. Le club rhodanien, qui doit vendre pour un total de 100 millions d'euros avant la fin du mercato puisqu'il s'est engagé à le faire auprès de la DNCG, est loin du compte. Avec seulement 24 millions d'euros récoltés grâce aux ventes de joueurs, l'OL s'engage sur un terrain glissant. Et cette situation déplait logiquement aux fans des Gones. Le point culminant des critiques est arrivé avec la vente de celui que beaucoup d'observateurs considéraient comme le futur crack issu du centre de formation, Mamadou Sarr. Parti à Strasbourg un peu dans la précipitation pour seulement 10M€, le défenseur central de 18 ans a provoqué par son départ une immense vague de critiques.

L'immense déception de Jérémy Lopez

Le + terrible c’est que le club avait les supporters avec lui en dépit des hauts et des très bas. Terrible gâchis. L’incompréhension est totale et la déception immense. J’attendrai le 31 août pour être carré et laisser l’espoir mais je suis pessimiste. — Jeremy Lopez (@__JeremyLopez__) August 21, 2024

Acteur et sociétaire de la Comédie-Française, Jérémy Lopez a laissé échapper ses émotions sur son compte X. Supporter de l'Olympique Lyonnais, ce dernier a exprimé sa profonde déception à l'égard de la direction lyonnaise après le départ de Mamadou Sarr. «Le départ de Sarr, c’est dramatique. Pour le futur, pour l’image, pour le timing... Le plus terrible, c’est que le club avait les supporters avec lui en dépit des hauts et des très bas. Terrible gâchis. L’incompréhension est totale et la déception immense. J’attendrai le 31 août pour être carré et laisser l’espoir, mais je suis pessimiste », a indiqué Jérémy Lopez.

Et on peut le comprendre. La situation de l'Olympique Lyonnais est particulièrement délicate. Le club fait face à un système de multipropriété géré par John Textor. Pour rappel, ce dernier doit vendre pour 100M€ à Lyon, mais gère en parallèle le rachat d'Everton.