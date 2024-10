Il est en feu, l'OL ne lui laisse aucune chance

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Largué par l'Olympique Lyonnais cet été, Johann Lepenant marche sur l'eau avec Nantes. L'OL n'aura toutefois absolument rien à craindre de son ancien milieu de terrain ce week-end.

Intouchable depuis le début de la saison, Johann Lepenant s’éclate loin de l’OL. A Lyon, après des débuts prometteurs, il avait clairement subi la pression, et un positionnement très défensif qui ne lui convenait pas totalement, pour s’écrouler et disparaitre de la circulation, ses pépins physiques ne l’ayant pas aidé à rester dans le rythme. Prêté à Nantes en toute discrétion, le milieu de terrain joue plus haut et s’éclate totalement au point d’ajouter à sa panoplie des buts et des passes décisives, comme ce dimanche face à l’AS Saint-Etienne. Même s’il n’a gardé aucune rancoeur contre l’Olympique Lyonnais, le natif de Granville aurait forcément aimé montrer au Groupama Stadium à quel niveau il peut évoluer quand il est en confiance et qu’il mérite peut-être, à l’avenir, de revenir et tenter de s’imposer à l’OL.

L'OL s'est blindé pour éviter la mauvaise surprise

Mais ce ne sera pas le cas puisque Le Progrès confirme que, dans l’accord de prêt entre Lyon et Nantes, le club rhodanien n’autorise pas les Canaris à aligner l’international espoirs sur la feuille de match. Cela en vue du match de dimanche, et la légende qui veut qu'un ancien joueur est souvent décisif contre son ex-équipe ne pourra pas se vérifier. Une pratique courante et qui pose tout de même parfois question, mais en général le club qui récupère le joueur n’a pas trop son mot à dire, tout heureux d’avoir un élément prometteur à moindre coût. Lepenant devrait toutefois passer sur Lyon pour y saluer ses anciens coéquipiers et encourager ses partenaires actuels, qui pourraient bien l’être définitivement dans les mois à venir. En effet, l’OL a inclus une option d’achat à 2,5 millions d’euros dans le prêt et à l’heure actuelle, il semble difficilement envisageable de voir Nantes refuser cette opportunité en or, ne serait-ce que pour revendre un joueur dont la valeur prend de l’ampleur chaque week-end, au point d’atteindre désormais 6 millions d’euros sur les sites spécialisés. Bonne affaire en vue pour les Canaris, qui profitent déjà pleinement du joueur formé au SM Caen en ce début de saison.