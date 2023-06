Houssem Aouar quitte enfin l’OL, l’Algérie le félicite

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OL, Houssem Aouar s’est engagé en faveur de la Roma. Une décision qui semble ravir… la sélection algérienne.

Malgré son manque de temps de jeu à l’Olympique Lyonnais cette saison, Houssem Aouar a été sélectionné par Djamel Belmadi pour les matchs contre l’Ouganda et la Tunisie en fin de semaine. Une décision qui a surpris quelques observateurs au vu du manque de rythme d’Houssem Aouar, peu utilisé par Laurent Blanc à l’OL cette saison. Mais face à la presse, le sélectionneur algérien Djamel Belmadi a expliqué les raisons de son choix.

Belmadi se félicite du départ d'Aouar à Rome

Le vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 a par ailleurs commenté le choix d’Aouar de quitter l’OL et de s’engager en faveur de l’AS Roma. Le sélectionneur algérien estime que cette décision ne peut être que bénéfique à l’ancien meneur de jeu lyonnais, qui va sortir de son confort et se confronter à une nouvelle culture et à un nouveau championnat à Rome, où la rigueur sera bien plus importante avec un entraîneur comme José Mourinho.

« Il est essentiel de le convoquer dès maintenant afin de lui donner le temps nécessaire pour s’adapter rapidement, d’autant plus qu’il exprime un désir ardent de nous rejoindre » a d’abord commenté Djamel Belmadi au sujet de la forme d’Houssem Aouar, avant de poursuivre.

« Je suis satisfait de la décision d’Aouar de changer de championnat et de rejoindre un autre club. Je suis convaincu que nous verrons le véritable Aouar, à son niveau habituel, en octobre ou novembre prochain. C’est un joueur véritablement de classe mondiale » s’est réjoui Djamel Belmadi, pour qui il était donc évident de sélectionneur Houssem Aouar en dépit de son manque de temps de jeu sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais cette saison, après la décision du joueur de représenter l’Algérie plutôt que la France en sélection.