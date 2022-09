Hakim Ziyech, la folie hivernale de l'OL ?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Cet été, l’OL a accueilli Lacazette ou encore Tolisso lors du mercato. Mais les dirigeants lyonnais n’ont pas comblé le départ de Lucas Paqueta.

Dans les ultimes heures du mercato estival, l’Olympique Lyonnais a accepté une offre de West Ham pour Lucas Paqueta. Le départ de l’international brésilien n’a pas été une surprise pour Peter Bosz, qui savait que l’OL voulait se débarrasser de l’ancien Milanais afin de réaliser une grosse vente. Lucas Paqueta était lui aussi dans l’optique de partir, son départ n’a donc pas fait l’effet d’une bombe. En revanche, le staff de l’Olympique Lyonnais aurait apprécié que le départ de Lucas Paqueta soit compensé numériquement.

Paqueta n'a pas été remplacé

Cela n’a pas été le cas, Jean-Michel Aulas estimant que Peter Bosz avait de quoi faire avec Romain Faivre ou encore Jeff Reine-Adelaïde à ce poste. Mais selon le Quotidien du Sport, une piste de prestige est creusée par l’OL afin de combler le départ de Lucas Paqueta lors du prochain mercato hivernal. Et c’est un nom bien connu des supporters lyonnais qui est ressorti du chapeau, celui d’Hakim Ziyech. Depuis ses prestations XXL avec l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions il y a plus de deux ans, le Marocain est régulièrement annoncé dans le viseur de Jean-Michel Aulas à l’Olympique Lyonnais.

Le doux rêve Hakim Ziyech

Cet été, c’est vers l’AC Milan que Ziyech était envoyé avec insistance, mais le club lombard n’a finalement pas eu les liquidités nécessaires afin de recruter le virevoltant meneur de jeu de Chelsea. Pas vraiment en odeur de sainteté auprès de Thomas Tuchel chez les Blues, Hakim Ziyech pourrait ainsi faire l’objet d’une offre de l’OL lors du prochain mercato hivernal. Il faut dire que dans six mois, le club rhodanien aura reçu les premières liquidités de John Textor et va donc, peut-être, pouvoir se permettre des premières folies. Reste maintenant à voir si Hakim Ziyech sera favorable à un départ vers Lyon, non-qualifié pour la coupe d’Europe cette saison. De son côté, Peter Bosz verrait lui et on le comprend bien, d’un très bon œil la venue du Marocain sur les bords du Rhône.