Glasner à l'OL, alerte générale à Lyon

Par Claude Dautel

Tandis que Laurent Blanc gère les affaires courantes à l'Olympique Lyonnais, John Textor s'active pour trouver un nouvel entraîneur. Oliver Glasner est désormais le favori, mais l'OL va devoir se secouer.

Au moment où son nom circule pour éventuellement prendre les commandes de l’équipe d’Allemagne à moins d’un an de l’Euro organisé outre-Rhin, Oliver Glasner est l’un des rares motifs d’espoir pour les supporters de l’Olympique Lyonnais. Tandis que l’OL pointe à la dernière place du classement de Ligue 1 à la trêve, l’avenir de Laurent Blanc semble définitivement scellé, le technicien français ayant tout de même repris le travail avec ses joueurs, qu’il a mené à la victoire vendredi en amical contre Auxerre (3-0). De son côté, John Textor a fait un déplacement express en Allemagne afin de rencontrer Oliver Glasner.

Glasner n'a pas dit non, c'est bon signe pour l'OL

Et deux jours après cette rencontre, on ne sait pas ce que ce rendez-vous a donné, ce qui est plutôt bon signe lorsque l’on sait que quelques heures seulement après avoir vu le propriétaire américain de l’OL, Graham Potter avait décliné son offre. Ce qui est certain, c’est que si l’entraîneur allemand de 49 ans accepte de signer à Lyon, cela va secouer dans le vestiaire. Grand spécialiste du football allemand, Polo Breitner connaît bien Glasner et il annonce du sport, car l'ancien coach de Francfort n'est pas du genre à trop rigoler, surtout si les joueurs et le staff ne sont pas à bloc dans le projet.

OL : Glasner a une bonne raison de jouer la montre https://t.co/v3OEOaNgNj — Foot01.com (@Foot01_com) September 8, 2023

Le consultant de RMC, qui connaît la Bundesliga comme sa poche, apprécie Oliver Glasner, mais il prévient tout le monde, s’il n’a pas ce qu’il veut, alors il est capable de claquer la porte. « Glasner a un côté un peu noir, et si tu es un peu loin et que tu regardes ce qu’il a fait aussi bien en Autriche ou Allemagne, tu te dis, c'est génial. C’est quelqu’un d’extraordinaire en conférence de presse, c’est un Thomas Tuchel version allemande, pas la version du PSG (…) Son problème, c’est que ça se termine souvent mal, et notamment avec le directeur sportif. Il est très exigeant et très ambitieux. Nous, on pensait qu’il irait en Premier League. Mais si au bout d’un moment, il n’a pas l’équipe qu’il souhaite, il aura une tendance naturelle à attaquer sa direction sportive (…) Le mariage Glasner-Lyon pourrait bien fonctionner, mais je parle d’un Lyon qui me faisait rêver il y a quelques années. Lorsque je vois le Lyon d’aujourd’hui, je pense qu’il faut plutôt un garde-chiourme. Oliver Gasner, il ne peut pas faire courir les joueurs s’ils ne veulent pas, Peter Bosz s’est heurté à cela. Ce qui est certain, c’est qu’au point de vue sportif, c’est l’un des meilleurs entraîneurs européens actuellement. Le mariage est beau, du moins sur le papier », explique Polo Breitner.