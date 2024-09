Gift Orban vendu, l'OL a une offre

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais vient de s'offrir Jordan Veretout et a dépensé 4ME de plus sur ce mercato. L'idée d'un départ de Gift Orban n'est pas folle et justement l'OL a reçu une offre.

Le club de John Textor s'offre un supplément de mercato, puisqu'au moment où l'on apprenait la signature de Jordan Veretout à l'OL, l'ancien milieu de terrain de l'OM arrivant dans le bon timing pour jouer l'Europa League avec sa nouvelle équipe, Sacha Tavolieri annonçait que Gift Orban pourrait rapidement quitter l'Olympique Lyonnais. Arrivé dans un tour de passe-passe via La Gantoise lors du mercato hivernal 2024, l'attaquant nigérian est sur les tablettes de Trabzonsport révèle le journaliste belge spécialiste du marché des transferts. « Trabzonspor vient de faire une offre pour Emmanuel Gift Orban ! L’OL vient de recevoir une offre de prêt pour 1ME avec une option d'achat de 6 millions d’euros liée aux performances du joueur. Trabzonspor attend la réponse de l'Olympique Lyonnais maintenant et travaille sur cet accord (...) Gift Orban à Trabzonspor, il s’agit d’une option d’achat obligatoire de 6ME qui ne sera levée que si Trabzon est champion de Turquie cette saison et que Gift Orban marque 20 buts en Süperlig. En contrepartie, Trabzon sera alors obligé de verser les 6ME. Dans ce deal, quoi qu’il arrive, Lyon récupérerait 1ME en plusieurs tranches et Orban redeviendrait Lyonnais à la saison 2025/2026 si il ne réussit par les performances précitées », indique notre confrère.

Gift Orban déjà vendu par l'OL

Même si l'Olympique Lyonnais doit commencer à rééquilibrer sa balance des transferts, très nettement dans le rouge actuellement, on voit mal les dirigeants de l'OL accepter une telle opération, alors qu'ils ont déboursé plus de 14 millions d'euros pour faire venir Gift Orban. Cependant, Sacho Tavolieri affirme que du côté du club turc, on pense pouvoir aboutir à un accord, sachant que le mercato est toujours ouvert dans ce pays. Agé de 22 ans, Gift Orban a marqué deux buts lors de la première victoire de Lyon contre Strasbourg, vendredi dernier au Groupama Stadium, et il a été élu joueur du match après cette rencontre.