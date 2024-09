Faux espoirs, Cherki va vite abandonner l’OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Buteur face à l’Olympique de Marseille (défaite 2-3) en championnat, puis contre l’Olympiakos (2-0) en Ligue Europa jeudi, Rayan Cherki a bien débuté sa saison. Serait-ce enfin l’année du milieu offensif de l’Olympique Lyonnais ? Ce n’est pas si sûr.

Après tant d’entraîneurs différents, Pierre Sage pourrait être l’homme qui lancera enfin la carrière de Rayan Cherki. En tout cas, après sa mise à l’écart liée à sa situation contractuelle, le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais réussit son début de saison. Ses prestations contre Marseille et l’Olympiakos, avec deux buts à la clé, sont au moins encourageantes pour le reste de l’exercice. Mais il en faudra plus pour convaincre le journaliste Martin Mosnier, persuadé que le Bleuet, fidèle à lui-même, finira par décevoir.

« C'est un joueur que j'aime beaucoup, a d’abord commenté le spécialiste d’Eurosport. Mais ce qui fait sa force, c'est que c'est un joueur d'éclair, un joueur d'irrégularité. Ce n'est pas un joueur qu'on découvre, on le connaît, on est un peu tout le temps sur les mêmes schémas avec lui, c'est un joueur cyclique. C'est un joueur que j'aime beaucoup, mais ce n'est pas un joueur fiable, il ne l'a jamais été. Par son profil, par ce qu'il montre depuis quatre ans, c'est difficile de dire que Lyon va s'appuyer sur lui et c'est parti pour huit mois où il va tout casser. »

Une carrière à la Ben Arfa ?

« D'autant que si Lyon le prolonge, ce n'est pas parce qu'ils ont une confiance aveugle en lui. C'est parce qu'il était en fin de contrat en juin. S'il voulait jouer, il fallait qu'il prolonge, a rappelé Martin Mosnier. Donc on ne peut pas dire que Lyon compte absolument sur lui. Cet été, Paris le voulait, il avait dit OK, après il était parti sur Dortmund, puis on lui a finalement proposé Fulham et il n'a pas voulu y aller… On n'est pas sur un personnage cadré et c'est ce qui fait sa force et sa faiblesse. »

« Il est capable de faire des choses que personne ne fait, mais il n'est pas capable de les reproduire. Donc ça ne sera pas sur lui qu'il faudra compter. En revanche, en sortie de banc, sur quelques mois, quelques semaines, des fins de match, il est hyper précieux et hyper important pour Lyon. Il y a eu des séquences où il a sauvé les miches de Lyon sous Laurent Blanc. J'ai envie de le comparer à Ben Arfa pour son intermittence. Mais ce n'est pas lui qui sauvera Lyon cette saison », a tempéré le journaliste.