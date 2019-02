Fair-play financier : Le PSG recrute pour 47 ME, Aulas crie à la provocation

Dans : OL, Ligue 1, PSG, Foot Europeen, Mercato.

Craignant une nouvelle fois que la compétitivité de la Ligue 1 soit bafoué par le Paris Saint-Germain, Jean-Michel Aulas s'en est pris au dernier mercato du club de la capitale.

« Le PSG est de nouveau en cours d’instruction, cette fois par la Chambre de Jugement. C’est sur ce point du Financial Fair Play que le Président de l’OL a précisé sa pensée. Il faut préciser que la règle en vigueur en France est significativement différente de celle du Financial Fair Play. La DNCG est le garant que les clubs qui participent à la L1 ont une trésorerie suffisante pour terminer la compétition. À aucun moment, la qualité de la DNCG n’a été mise en cause par Jean-Michel Aulas. Celle-ci respecte parfaitement le process des normes françaises. Jean-Michel Aulas regrette par contre que l’équilibre compétitif nécessaire à la crédibilité et à la pérennité du championnat de France ne soit pas plus assuré en tolérant des écarts de budget de 1 à 8 ». Vendredi soir, dans un communiqué, le club rhodanien a tenu à préciser les termes, repris par l'AFP, de Jean-Michel Aulas à propos du fair-play financier. Si le président des Gones a bel et bien critiqué l'organe de l’UEFA, qui autorise un déficit cumulé de 30 millions d'euros sur trois ans, JMA n'a, en revanche, émis aucun doute sur l'efficacité de la DNCG.

Une pensée qu'il a tenu à appuyer sur Twitter. « C’est souvent utile de rappeler une théorie qui pourtant est évidente sur l’équilibre compétitif des clubs de L1, de ne pas confondre FFP et DNCG et d’apprécier à sa juste valeur le recrutement de Paredes pour 47 M€ au moment même où le FFP enquête ! », a tweeté le président de l'OL, qui a donc du mal à comprendre comment le PSG peut continuer à sortir des dizaines de millions d'euros sur le mercato alors que l'UEFA l'a toujours dans le collimateur.