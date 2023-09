Fabio Grosso, le sauveur de l'OL a enfin un nom

Dans : OL.

L'OL a récemment décidé de confier les rênes de son équipe première à Fabio Grosso. L'arrivée de l'Italien sur le banc rhodanien ravit certains anciens.

Fabio Grosso aura pas mal de pain sur la planche dans les prochains jours. Le champion du monde italien arrive à l'OL dans un contexte compliqué. Les Gones végètent dans le bas de tableau de Ligue 1 et sont en pleine crise de confiance. Grosso aura certainement besoin de temps afin de tirer le meilleur de ses troupes mais du temps, pas sûr que l'OL en ait beaucoup en magasin. En tout cas, l'ancien du club peut jouir d'une belle réputation auprès des supporters mais aussi des anciens de l'Olympique Lyonnais. Pour Sidney Govou, Fabio Grosso peut être l'homme de la situation pour sortir les Gones de la tempête.

Lors d'une interview accordée au Progrès, l'ancien international français a en effet dit tout le bien qu'il pensait du Transalpin. « Fabio est une personne très intelligente. Il a une vraie réflexion. Il n’a pas fait un centre de formation. Il est arrivé tard dans le foot pro. Il a fait des études. Il n’avait pas un physique si impressionnant que ça. Mais il était doué justement. Et on l’a vu dans la carrière qu’il a faite. Je suis très content de le voir arriver dans ce contexte lyonnais qui est très difficile », a notamment indiqué Sidney Govou, qui connait bien la personnalité de Grosso pour avoir évolué avec lui à l'OL. La première rencontre dirigée par l'Italien sera le week-end prochain sur la pelouse du Stade Brestois. Attention pour les Lyonnais, alors que les Bretons font un début de saison canon et pointent à la deuxième place de Ligue 1.