Exilé en Belgique, il prendra le pouvoir à l'OL

Par Mehdi Lunay

Après Florent Sanchez et Mamadou Sarr notamment la saison passée, Achraf Laaziri a rejoint Molenbeek en prêt. Mais, le jeune latéral marocain de l'OL ne voit pas ce transfert comme une punition.

Bruxelles et sa célèbre commune de Molenbeek sont devenus le repère des jeunes pousses du centre de formation lyonnais. Profitant de l'association entre l'OL et le RWDM au sein d'Eagle Football, ces promesses sont envoyées s'aguerrir en prêt dans le championnat belge. La saison passée, Florent Sanchez et Mamadou Sarr avait tenté de montrer leur potentiel en D1. Ce sera la deuxième division cette année pour Achraf Laaziri, le latéral marocain de 21 ans. Déniché par l'OL au Maroc il y a quelques années, il débute déjà son deuxième prêt après une expérience en Ligue 2 à Dunkerque début 2024.

Progresser en Belgique pour jouer à l'OL

Pour le moment, tout se passe bien pour Laaziri à Molenbeek. Le RWDM est leader de la D2 belge et le Marocain est un cadre de l'équipe bruxelloise. Il n'a pas manqué une seule minute des 4 premiers matchs de championnat, délivrant même une passe décisive. Laaziri se sent bien en Belgique car il y est allé sans trainer des pieds comme il l'a avoué au site Olympique et Lyonnais. Conseillée par son coéquipier Florent Sanchez, l'étape RWDM est le tremplin idéal pour faire entrer Laaziri dans le groupe professionnel à l'OL.

« Quand on m'a proposé le projet, j'ai tout de suite compris qu'il serait très intéressant. Le club veut se battre pour la montée, il y a une véritable culture de la gagne, ce qui me correspond tout à fait. J'avais discuté du club avec Florent Sanchez et après cette discussion, j'étais convaincu. […] Ça a toujours été un objectif pour moi de jouer en Europe, dans un grand club. Après le RWDM, j'espère que je pourrais un jour m'imposer à Lyon », a t-il confié. Un rêve loin d'être inaccessible pour ce latéral gauche alors que Nicolas Tagliafico partira sans doute libre de l'OL en juin prochain.