Et maintenant Blanc, l’OL choque encore Genesio

Par Eric Bethsy

Après seulement deux journées de Ligue 1 cette saison, les entraîneurs Laurent Blanc et Pierre Aristouy sont déjà menacés du côté de l’Olympique Lyonnais et du FC Nantes. Un phénomène incompréhensible pour leur homologue du Stade Rennais Bruno Genesio.

Certains entraîneurs de Ligue 1 sentent déjà la menace se rapprocher. C’est notamment le cas de Pierre Aristouy au FC Nantes. Après deux défaites en autant de journées, le coach des Canaris constate à travers les médias que ses dirigeants commencent à perdre patience. Et ils ne sont pas les seuls. A l’Olympique Lyonnais aussi, dans un contexte encore un peu plus compliqué, Laurent Blanc se retrouve menacé après une entame ratée. Lui qui avait été nommé par la précédente direction.

🤨 "Il faut changer d'entraineur."



Le sarcasme ou juste de la sincérité de la part du coach de l'@OL❓#OLMHSC pic.twitter.com/x2s7dBbBwu — Prime Video Sport France (@PVSportFR) August 19, 2023

Une situation incompréhensible pour leur homologue du Stade Rennais Bruno Genesio, qui les a défendus en conférence de presse. « C'est très rapide, a réagi le coach des Rouge et Noir. Le foot reflète souvent la société. Aujourd'hui, on tire des enseignements, d'heure en heure, de seconde en seconde bientôt. Le foot n’échappe pas à cette règle malheureusement. Je ne vois pas comment au bout de deux journées, on peut déjà dire si un coach est compétent ou pas. Mais c’est comme ça, on est habitué. On vit avec ça quand on est coach, il faut l’assimiler et faire du mieux qu’on peut. »

Genesio était déjà déçu pour Aulas

« On sait que ça peut arriver à tout moment, a poursuivi Bruno Genesio. C'est comme ça maintenant, il ne faut pas avoir d'états d'âme par rapport à ça. » La saison dernière, l’ancien entraîneur des Gones s’était déjà indigné du départ du président Jean-Michel Aulas. « C’est le reflet de notre société d’aujourd’hui. On ne respecte plus forcément ce qui a été fait, le passé. On consomme, on jette. C’est regrettable, encore plus pour quelqu’un qui a apporté énormément à Lyon mais aussi au foot français et au sport français en général », avait déjà critiqué le technicien, déçu de son club de cœur.