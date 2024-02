Emmanuel Macron sacre le Roi Aulas à Paris

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Désormais premier supporter de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a fini par céder la main. Mais sa carrière à l'OL lui a valu une cérémonie en grandes pompes à Paris par le biais du Président Emmanuel Macron en personne.

Président emblématique de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a fini, quelque peu forcé, par mettre le clignotant en décembre 2022 en vendant son club de coeur à John Textor. Depuis, la transition a été compliquée pour le dirigeant rhodanien, qui a fini par faire la paix avec l’homme d’affaire américain, et même à s’incliner en raison de ses gros investissements réalisés cet hiver pour redresser l’équipe sportivement. S’il a rapidement été éjecté de son fauteuil de président à l'OL, Aulas conserve néanmoins de hautes fonctions dans le football français, et notamment féminin.

Textor vient à Paris pour voir le sacre d'Aulas

Mais ce lundi soir, c’est surtout sa carrière de président de l’OL qui lui a valu une distinction honorifique mais très symbolique, remise par le Président de la République en personne. Emmanuel Macron a en effet décoré Jean-Michel Aulas au grade de commandeur dans l’ordre national du mérite. Une distinction qui, selon la Grande Chancellerie de la Légion d’Honneur, vise à « récompenser et encourager les forces vives du pays ». Chevalier de cet ordre depuis 1986, JMA en avait ensuite été promu officier en 2012 et en est désormais commandeur.

Pour cette cérémonie, entouré de personnages du sport et du football comme Tony Parker, John Textor, Vincent Labrune, Philippe Diallo ou Marc Keller, l’ancien président de l’Olympique Lyonnais a eu droit aux louanges d’Emmanuel Macron. « Vous êtes de ceux qui offrent un club, des trophées et une équipe à leur ville, des vibrations et des champions à un pays tout entier, et qui revendiquent le droit et l’envie de gagner tous les trophées qui existent. Vous êtes le roi des présidents sportifs. En quarante années de passion, d’abnégation, d’initiatives visionnaires, vous avez été l’artisan d’un modèle, d’un modèle d’abord lyonnais, mais d’un modèle français. Lyon vous doit beaucoup, l’OL vous doit infiniment, le foot et le sport français vous doivent aussi énormément », a loué le Président de la République Française, qui a aussi souligné son implication dans le développement du football féminin.