EL ‍: L'OL lâche la victoire dans une fin de match folle à Hoffenheim

4e journée de l'Europa League :

PreZero Arena.

Hoffenheim - Olympique Lyonnais : 2-2.

Buts : Gendrey (46e) et Tohumcu (90e+5) pour Hoffenheim ; Abner (66e) et Lacazette (90e+3) pour l’OL.

Au terme d’une fin de match complètement folle sur la pelouse d’Hoffenheim, l’Olympique Lyonnais a concédé le match nul après avoir été tout proche d’une victoire renversante (2-2).

Sur une série un peu difficile, avec trois matchs sans victoire avant ce déplacement en Allemagne, le club rhodanien avait à coeur de faire oublier la défaite subie contre Besiktas en octobre. Sauf qu’après une première période mitigée, entre une occasion de Mikautadze (9e) et des arrêts de Descamps (29e, 43e), les Gones rentraient bredouilles aux vestiaires (0-0 à la 45e).

Au retour de la pause, Lyon était cueilli à froid par Hoffenheim. Depuis son couloir gauche, Bischof centrait fort devant le but lyonnais, où le défenseur français Gendrey se retrouvait seul pour conclure du droit (1-0 à la 47e). Un coup de froid qui aurait pu être fatal, sachant que quelques instants plus tard, Moerstedt loupait une balle de break (53e). La peur de trop pour l’OL, qui se réveillait ensuite. Après une action d’Orban (57e) et un quadruple changement de Pierre Sage à l’heure de jeu, Lyon égalisait ! Suite à une action de Lacazette et Cherki, Abner récupérait un ballon contré dans la surface avant de l'envoyer au fond des filets du gauche (1-1 à la 66e).

La fin de match était plus compliquée pour Lyon, mais Descamps se montrait encore décisif (75e, 76e, 87e). Ce qui permettait à l’OL de continuer à croire en une victoire, surtout que Lacazette pensait délivrer les siens en reprenant un ballon au second poteau après un corner tiré par Cherki (1-2 à la 90e+3). Sauf qu’au bout du temps additionnel, les Allemands égalisaient finalement avec un tir de loin de Tohumcu (2-2 à la 90e+5).

Grâce à ce match nul, l’OL remonte au 9e rang de cette phase de ligue de la C3. Avec 7 points en quatre journées, Lyon ne se situe qu’à deux unités du Top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale, l’objectif lyonnais. En tout cas, avec ce troisième nul de suite toutes compétitions confondues, l’OL ne prépare pas non plus de la meilleure des façons son derby contre l’ASSE, prévu ce dimanche soir au Groupama Stadium.