Ekitike à l'OL, Lyon a refait une offre au PSG ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais veut se renforcer dans le secteur offensif durant le mercato d'été. Et une nouvelle fois, le nom d'Hugo Ekitike revient à la Une du côté de l'OL à seulement quelques jours de l'ouverture du marché des transferts.

Même si son salaire, estimé à 7,2ME brut par an, a de quoi choquer, surtout qu'il n'a pas joué cette saison, à part huit petites minutes contre Lorient lors de la première journée de Ligue 1, Hugo Ekitike est un attaquant très convoité. En août dernier, l'Olympique Lyonnais avait fait partie des nombreux clubs qui avaient contacté le Paris Saint-Germain pour connaître les conditions d'un prêt de l'ancien rémois, mais ce dernier refusait toutes les offres et l'affaire avait donc vite été réglée. Mais à en croire L'Equipe et Le Progrès, John Textor n'a pas définitivement rayé le nom d'Ekitike de ses tablettes. Car à 21 ans, le joueur du PSG n'a probablement rien perdu du talent qui avait abouti à son transfert de Reims pour 30 millions d'euros.

Ekitike toujours sur les tablettes de l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par heki (@hekitike)

Alors que le mercato d'hiver ouvrira ses portes lundi, Loïc Tanzi affirme que désormais Hugo Ekitike est à l'écoute des offres, le jeune attaquant étant au bord du burn out, lassé de ne pas jouer du tout depuis le début de la saison. Et c'est pour cela que l'Olympique Lyonnais a transmis une offre de prêt sans option d'achat à Luis Campos afin de voir si la venue d'Ekitike était possible. A priori, le Paris Saint-Germain est à présent disposé à transférer définitivement son joueur, ou bien de le prêter, mais sous forme de prêt payant avec option d'achat, tout en se délestant d'une large partie de son salaire. Du côté du Progrès, Jean-François Gomez confirme que l'OL est tenté par Hugo Ekitike, mais le journaliste proche du club rhodanien admet que cette opération ne sera pas simple à boucler. Même si John Textor a confié une enveloppe de 50 millions d'euros à sa cellule recrutement, Lyon va tout de même très prudent.