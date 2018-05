OL : Lyon rembarre gentiment le Milan pour Marcelo

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Personne n’avait vu venir cette information qui a donc surpris tout le monde ce mardi : le Milan AC s’intéresse de près à Marcelo, auteur d’une saison très satisfaisante à l’Olympique Lyonnais. Recruté pour moins de 10ME en provenance de Besiktas l’été dernier, le Brésilien s’est rapidement imposé comme le patron de la défense de l’OL et cela a forcément attiré l’œil de certains cadors à la recherche de joueurs dans le secteur défensif. Ce serait donc le cas du Milan AC, qui vise également Memphis Depay, un autre homme fort de l'équipe de Bruno Genesio.

Après RMC, c’est au tour de L’Equipe de confirmer l’intérêt du club transalpin pour le défenseur de 31 ans. Mais selon le quotidien sportif, l’Olympique Lyonnais n’est pas vendeur et il est « peu probable » que Marcelo quitte le Rhône cet été. Pour rappel, le n°6 de l’OL est sous contrat avec le récent 3e de Ligue 1 jusqu’en juin 2020. Et Jean-Michel Aulas travaille d’arrache-pied pour lui trouver un complément au mercato, et non un remplaçant. Dans cette optique, le nom de Mamadou Sakho revient avec insistance depuis plusieurs jours…