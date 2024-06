EdF ‍: La France l'ignore, Cherki s'offre à l'Algérie

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A la surprise générale, Rayan Cherki ne fait pas partie de la pré-liste de Thierry Henry pour les JO 2024 avec la France. La goutte d’eau pour le meneur de jeu de l’OL, qui pourrait se laisser convaincre par l’Algérie.

Très utilisé par Thierry Henry en Equipe de France Espoirs ces derniers mois, Rayan Cherki était attendu dans la pré-liste pour les JO 2024. Contre toute attente, le meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais n’a finalement pas été retenu, même si le sélectionneur des Bleuets a rappelé que cette liste « virtuelle du moment » pouvait encore évoluer. Au micro de RMC, Walid Acherchour a fait part de son incompréhension face à l’absence de Rayan Cherki, lequel méritait totalement d’être dans la pré-liste initiale de Thierry Henry selon lui. « Il y a un truc que je ne comprends pas dans la pré-liste, c’est l’absence de Cherki au vu de ses six derniers mois à l’Olympique Lyonnais. A l’époque où Cherki ne jouait pas à l’OL, Thierry Henry le faisait jouer en Equipe de France dans son 4-4-2 en losange au poste de meneur de jeu et il était très bon » estime Walid Acherchour dans l’After Foot avant de poursuivre.

Mercato : L’OL offre Rayan Cherki au PSG ! https://t.co/eFQ9OYAa9i — Foot01.com (@Foot01_com) June 4, 2024

« Sur les six derniers mois, c’est un impact player très important. Si tu te passes d’un joueur qui dans l’une des meilleures équipes de Ligue 1 a changé beaucoup de matchs, je ne comprends pas. Et quand on lui pose la question et qu’il dit que la porte n’est pas fermée, quel est le message que tu envoies si dans deux semaines tu dois rappeler Cherki ? Sur ce qu’il a fait avec les Espoirs et avec l’OL, il mérite sa place. Pourquoi il n’y est pas ? Je ne le comprends pas. Henry a fait son système autour de lui pendant un an et demi et à Lyon, c’est le 12e homme qui a été très bon » a analysé le chroniqueur. Visiblement, Rayan Cherki n’a pas vraiment apprécié cette absence au sein de la liste de Thierry Henry.

Rayan Cherki tenté par l'Algérie ?

Et pour preuve, l’international espoirs français semble de plus en plus à l’écoute des sirènes algériennes selon le site DZ Foot. Le média spécialisé dans l’actualité du football algérien indique que si les portes de l’Equipe de France se ferment encore dans les semaines à venir, alors Rayan Cherki pourrait se tourner vers l’Algérie, qui le convoite depuis plusieurs années. La presse algérienne évoque « un renfort de choix » pour Vladimir Petkovic, très intéressé à l’idée de récupérer le meneur de jeu de 21 ans. A l’instar d’Amine Gouiri et d’Houssem Aouar avant lui, Rayan Cherki pourrait donc rejoindre les Fennecs afin de lancer définitivement sa carrière internationale. A moins que face aux refus des clubs de libérer les joueurs initialement convoqués, Thierry Henry fasse machine arrière en convoquant le milieu offensif de l’OL pour les Jeux Olympiques de Paris cet été.