Duel entre l’OL et l’OM, Brassier a vite tranché

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Auteur d’une saison remarquée avec le Stade Brestois, Lilian Brassier dispose d’un bon de sortie à utiliser cet été. De nombreuses possibilités s’offrent au défenseur central qui peut notamment rejoindre Lyon ou Marseille. Mais les deux Olympiques vont connaître un échec sur ce dossier.

Brest ne compte pas se laisser piller. Après une saison historique, le récent troisième de Ligue 1 tient à conserver un effectif suffisamment compétitif pour bien figurer sur tous les tableaux, y compris en Ligue des Champions. La tâche s’annonce difficile étant donné que ses meilleurs éléments sont logiquement sollicités. Dans l’actualité mercato, les noms de Pierre Lees-Melou et de Bradley Loco reviennent avec insistance. Mais selon les informations du Télégramme, un seul Brestois dispose d’un bon de sortie à utiliser cet été.

Il s’agit de Lilian Brassier qui n’a pas l’intention de prolonger à un an de la fin de son contrat. Ses nombreux courtisans y voient donc l’opportunité de réaliser un joli coup. En Ligue 1 par exemple, on parle d’approches de Lyon et Marseille pour le défenseur central de 24 ans, et dont le transfert à venir est estimé entre 10 et 15 millions d’euros. Si le montant annoncé n’a pas l’air de les refroidir, les deux Olympiques devront tout de même abandonner la piste Lilian Brassier.

Brassier a l'embarras du choix

En effet, le quotidien régional révèle que le natif d’Argenteuil ne compte pas s’éterniser dans le championnat français. Le complice de Brendan Chardonnet dans la charnière brestoise se voit plutôt en Italie ou en Allemagne la saison prochaine. Lyon et Marseille ne font donc pas partie de ses plans, contrairement à beaucoup d’autres de ses courtisans. Parmi eux se trouvent effectivement le Milan AC et Bologne du côté de la Serie A, ainsi que Leipzig, Mönchengladbach, Stuttgart, Wolfsburg et Fribourg en Allemagne. Une rude bataille en perspective.