Deux départs direction le Brésil, Lyon fait le ménage

Par Guillaume Conte

L'OL et Botafogo sont désormais des clubs qui partagent un même propriétaire. De quoi provoquer des mouvements de taille cet hiver, avec déjà deux joueurs lyonnais partant vers le Brésil.

L’Olympique Lyonnais et le Brésil, c’est une longue et belle histoire qui date des années 2000, avec les arrivées de Juninho, Cris, Edmilson, Nilmar, Caçapa, Fred ou encore Elber. John Textor a clairement envie de rétablir ce lien très fort, et pas uniquement en rappelant Juninho au poste de conseiller du président. Propriétaire du club de Botafogo, l’homme d’affaire américain a déjà bouclé plusieurs transferts comme la venue de Jeffinho, et celles à venir de Perri et Adryelson. Dans l’autre sens, cela devrait aussi bouger selon les informations de la presse brésilienne. Ainsi, après une année bien décevante, Jeffinho est pressenti pour faire le chemin inverse. Mais un autre joueur de l’OL prend la direction de Botafogo également, et il s’agit de Henrique.

Botafogo observa Henrique, do Lyon; pessoas do clube gostam do futebol do lateralhttps://t.co/obwBZCpkbf — FogãoNET ★彡 (@fogaonet) December 14, 2023

Une petite surprise tant le Brésilien a su répondre présent quand il a été sollicité, même si c’est bien Nicolas Tagliafico qui est le titulaire. L’arrière gauche est arrivé en 2021 en provenance de Vasco de Gama, recruté par Juninho en personne. Un passage loin d’être fantastique à l’OL qui pourrait donc s’arrêter plus tôt que prévu surtout si Lyon change drastiquement ses batteries cet hiver comme cela semble devoir être le cas. En tout cas, selon les informations de SBT Sports, les échanges pourraient être nombreux entre Lyon et Botafogo cet hiver, même si les supporters lyonnais attendent de voir arriver surtout des joueurs qui peuvent aider leur équipe à progresser dans les prochaines semaines. Et l’acclimatation des Brésiliens en France a bien souvent mis un certain temps avant de porter ses fruits.