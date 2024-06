Des millions sans rien faire, l'OL adore le mercato

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Bruno Guimaraes devrait quitter Newcastle cet été lors du mercato estival. En cas de transfert, l'OL se frottera les mains.

Newcastle doit vendre cet été afin de se mettre raccord avec le fair-play financier. Des sacrifices sont donc envisagés par les Magpies. Parmi les joueurs qui pourraient aller voir ailleurs : Bruno Guimaraes. Le milieu de terrain brésilien est courtisé par Manchester City et le PSG. Les deux clubs ne se sont néanmoins pas bousculés pour lever sa clause de près de 100 millions d'euros payable en plusieurs fois et qui expire ce lundi soir. Les clubs intéressés devraient bien plutôt faire trainer les choses afin de faire craquer Newcastle. En tout cas, s'il y a bien une équipe qui espère une vente prochaine de Bruno Guimaraes, c'est l'OL.

Guimaraes vendu, l'OL croise les doigts comme jamais

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ⚽️ BRUNO GUIMARÃES (@brunoguimaraes)

Ces dernières heures, Olympique et Lyonnais rappelle en effet que les Gones avaient négocié 20% à la revente lors du transfert de Bruno Guimaraes à Newcastle en 2022. Et si le Brésilien avait été lâché pour près de 50 millions d'euros à l'époque par l'OL, il devrait être vendu pour bien plus cet été. De quoi faire le bonheur des finances lyonnaises. Les Gones veulent se montrer ambitieux cet été mais doivent aussi donner des garanties à la DNCG. Chaque rentrée d'argent est donc la bienvenue.

Actuellement présent à la Copa America avec la sélection brésilienne, Bruno Guimaraes s'occupera de son avenir par la suite. Mais tout porte à croire qu'il demandera un départ de Newcastle, alors que le club anglais ne disputera pas la Ligue des champions la saison prochaine. L'OL suivra le dossier de près, sachant que les Gones pourraient recroiser la route de leur ancien crack la saison prochaine en Ligue 1 si l'international auriverde était ok pour signer au PSG. Mais on en est encore loin.