Depay négocie avec son ancien club, ce n’est pas l’OL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Memphis Depay ne restera pas à l'Atlético Madrid cet été. Heureusement pour lui, il ne manquera pas de propositions pour continuer sa carrière au plus haut niveau.

L'aventure en Espagne de Memphis Depay depuis son départ de l'OL ne se passe pas comme prévu. Pourtant, le Néerlandais a connu le Barça puis l'Atlético Madrid. Mais sans convaincre grand-monde au fil des mois... De ce fait, un départ des Colchoneros est d'ores et déjà acté. Les clubs intéressés sont nombreux. Un retour à l'OL est d'ailleurs espéré par beaucoup de fans et observateurs rhodaniens. Mais peu de chances qu'un tel scénario se produise pour Depay. En revanche, il se pourrait bien qu'il retrouve un ancien de ses clubs : le PSV !

Memphis de retour à l'OL, ce n'est pas près d'arriver

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Memphis Depay (@memphisdepay)

Selon les informations de Todo Fichajes, le club néerlandais a en effet récemment contacté le joueur de 30 ans pour prendre la température et savoir s'il était motivé à l'idée de rejoindre Eindhoven. Une ville et un club qui comptent beaucoup pour lui. Avant son départ pour Manchester United, Memphis Depay avait remporté l'Eredivisie en 2015. S'il acceptait de revenir au PSV, champion des Pays-Bas, il aurait une place de choix tout en disputant la prochaine Ligue des champions. Le média rajoute néanmoins que l'ancien de l'Olympique Lyonnais reste pour le moment flou concernant son avenir proche. Tout porte à croire qu'il sera encore à l'écoute d'autres propositions. Surtout que l'Arabie saoudite apprécie son profil et pourrait lui faire une proposition financière difficile à refuser... En revanche, du côté de l'OL, l'espoir de le voir revenir a pris du plomb dans l'aile. A moins qu'un départ prochain d'Alexandre Lacazette ne force la direction rhodanienne à revoir ses plans lors de cette intersaison chargée. Mais il faudra assurément faire vite pour les Gones...