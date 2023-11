De Munich à Lyon, la cible de Textor n’est pas emballée

Dans : OL.

En pleine restructuration de son organigramme, l’Américain John Textor cherche le futur directeur du football de l’Olympique Lyonnais. Le propriétaire du club rhodanien a jeté son dévolu sur Michael Gerlinger. Mais l’Allemand peine à sauter le pas pour des raisons personnelles.

John Textor fait le ménage parmi ses collaborateurs. L’homme d’affaires s’est lancé dans une grande restructuration de son organigramme. Après la nomination de Laurent Prud’homme en tant que directeur général de l’Olympique Lyonnais, le propriétaire du club rhodanien espère installer prochainement un nouveau directeur sportif. Il pourrait s’agir de David Friio qui vient de quitter l’Olympique de Marseille. Des discussions sont également en cours avec Juninho en vue d’un retour au poste de conseiller spécial de John Textor, amené à chapeauter les directions sportives des clubs d’Eagle Football.

Enfin, l’Américain tente de nommer un directeur du football pour remplacer Vincent Ponsot, désormais directeur général de l’équipe féminine. Son remplaçant pourrait être Michael Gerlinger, ciblé par John Textor pour son expérience au Bayern Munich. Le dirigeant libre depuis quelques semaines a passé 18 ans au club bavarois dans différentes fonctions comme directeur des affaires juridiques ou vice-président des affaires sportives et des compétitions. Apparemment, la proposition de John Textor ne laisse pas l’Allemand insensible.

Le clan Gerlinger réticent

Mais selon les informations d’Olympique-et-lyonnais, l’entourage de Michael Gerlinger, après tant d’années passées en Bavière, ne serait pas emballé à l’idée de poser ses valises à Lyon. Nos confrères précisent pourtant que la femme du dirigeant est française, et plus précisément originaire de Marseille. Les négociations entre les deux parties sont toujours en cours sur ce dossier qui rappelle les échanges avec Juninho. Il y a quelques jours, la source But nous apprenait que le Brésilien, actuellement basé dans son pays natal, aimerait y rester et ainsi travailler à distance. Reste à savoir si John Textor acceptera cette condition.