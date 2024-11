Critiqué à l'OM, il prend sa revanche et s'éclate à l'OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

La force tranquille de l'OL en défense, c'est Duje Caleta-Car qui retrouve une seconde jeunesse après un passage contrasté à l'OM.

La défense centrale de l’Olympique Lyonnais a beaucoup changé cet été, mais il y a un joueur qui n’a pas bougé d’un iota, c’est Duje Caleta-Car. Pourtant, à son arrivée dans le Rhône, ils n’étaient pas nombreux les supporters lyonnais à sauter au plafond en voyant le costaud central croate arriver en provenance de Southampton, relégué en D2 anglaise et désireux de se séparer d’un gros salaire. Prêté avec succès, il s’est rapidement engagé définitivement avec l’OL jusqu’en 2027, faisant l’unanimité pour être l’un des deux titulaires en charnière centrale. Une belle revanche sur la Ligue 1 pour le joueur révélé à Salzbourg, et qui avait été acheté 20 millions d’euros par l’OM en 2018. Mais après quatre ans à Marseille, Caleta-Car n’était pas vraiment considéré en Provence, et était parti en Premier League par la petite porte pour 8 millions d’euros.

« Je ne suis pas surpris »

Considéré comme lent et pataud à Marseille, il est apprécié pour sa capacité à gagner les duels, sa relance propre et son bon placement à Lyon. Ce changement radical n’étonne pas quelqu’un de bien placé pour le juger, puisque Bouna Sarr, natif de Lyon, a joué avec Caleta-Car à l’OM. « Je ne suis pas surpris de le voir aussi fort à Lyon aujourd’hui. Il a pu y trouver beaucoup plus de confiance qu’à Marseille, et Duje, en confiance, c’est un potentiel top défenseur. Que ce soit athlétiquement ou à la relance, c’est très fort. Un défenseur complet », a livré l’ancien de l’OM dans les colonnes de So Foot. L’OL ne se plaindra pas, et profite d’un joueur qui arrive à maturité sur le tard, lui qui n’a pas pu faire l’unanimité à Marseille comme à Southampton. Mais ses bonnes performances à Lyon, et son retour en équipe nationale, en font un défenseur accompli dont personne ne se plaint à l’OL.