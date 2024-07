Corruption ‍: Preuve à l’appui, Textor accuse un joueur du PSG

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Remonté après le sacre de Palmeiras la saison dernière, John Textor avait crié au scandale. Le propriétaire de Botafogo accusait le champion du Brésil d’avoir bénéficié de corruption. Et parmi les acteurs mis en cause, le dirigeant également aux commandes de l’Olympique Lyonnais avait notamment ciblé Lucas Beraldo, actuel défenseur central du Paris Saint-Germain.

John Textor n’a finalement pas obtenu gain de cause. Et pourtant, l’Américain semblait sûr de ses accusations et des preuves dont il disposait. Alors que son équipe dominait largement le championnat la saison dernière, le propriétaire de Botafogo avait assisté à la chute des siens en fin d’exercice. C’est effectivement Palmeiras qui avait soulevé le trophée. Mais pour l’homme d’affaires, le champion du Brésil avait bénéficié de corruption chez les arbitres et certains de ses concurrents.

Beraldo parmi les accusés

« Nous disposons de preuves solides, confirmées à 100 %, avait lâché John Textor. (...) Désolé si cela va faire du bruit, mais j'en ai la preuve, je l'enverrai aux procureurs. Je suis là pour défendre l'honneur de mon club. Je peux vous promettre que personne ne touchera à nos matchs cette année. » Parmi les éléments suspects aux yeux du dirigeant, des joueurs de São Paulo auraient curieusement levé le pied lors de la défaite contre l’Atlético Mineiro (2-1), dans le cadre de l’avant-dernière journée de championnat.

⚠️ AGORA! O @geglobo descobriu nomes de jogadores e árbitros que John Textor acusou estarem envolvidos em manipulação no futebol brasileiro.



No seu site, o STJD riscou os nomes, mas o GE conseguiu descobrir usando a opção de "copiar e colar".



JOGADORES DO FORTALEZA ACUSADOS SEM… pic.twitter.com/4SeaJdCYur — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 5, 2024

La commission d’enquête, qui avait auditionné John Textor en avril dernier, avait pris soin de cacher les noms des joueurs accusés dans son compte-rendu. Mais le média Globo a pu découvrir leur identité. On apprend ainsi qu’un certain Lucas Beraldo, toujours à São Paulo en 2023, faisait partie des coupables désignés par John Textor. Mais que le Paris Saint-Germain et son défenseur central se rassurent, la plainte du patron de l’Olympique Lyonnais a été classée sans suite et la Fédération brésilienne a fermé le dossier.