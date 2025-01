Cherki viré de l'OL par Almada, un club l'annonce

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Il y aura certainement encore du mouvement à venir à l'Olympique Lyonnais. La venue de Thiago Almada peut pousser Rayan Cherki dehors, un club italien en est persuadé.

Autorisé à recruter Thiago Almada par les instances françaises en raison des départs de Maxence Caqueret, pour son salaire, et d’Adryelson, pour sa place d’extra-communautaire, l’Olympique Lyonnais s’est offert un véritable meneur de jeu. Des profils que l’on ne voit plus beaucoup. Et pourtant, l’OL en a déjà un avec Rayan Cherki, qui adore se balader en soutien de l’attaque pour animer le jeu, provoquer tout en n’ayant pas une véritable adoration pour le travail défensif. Aligner les deux joueurs ensemble risque d’être compliqué pour Pierre Sage qui n’a déjà pas en Corentin Tolisso et Nemanja Matic de gros récupérateurs et gratteurs de ballon. C’est pourquoi un ancien candidat pour la venue de Rayan Cherki reprend subitement espoir.

L'OL va baisser son prix, Bergame en est sûr

Douze joueurs qui n'ont pas ou peu joué mercredi en séance. Dont Thiago Almada, chasuble orange et bonnet sur la tête. pic.twitter.com/ZkVCikB69O — Le Progrès OL (@LeProgresOL) January 16, 2025

Selon l’Eco di Bergamo, le club de Bergame compte bien profiter de la volonté de l’OL de continuer à vendre pour équilibrer ses comptes pour passer à l’action dans la dernière quinzaine de janvier et faire signer Rayan Cherki. La formation italienne estime que John Textor va devoir céder encore un joueur important, et estime que le coup sera jouable en-dessous des 30 millions d’euros demandés. Le journal local italien assure que l’Atalanta possède un plan B pour son animation offensive au mercato, en la personne de Julio Cesar Enciso, le meneur de jeu paraguayen de Brighton en Premier League. Mais la priorité reste de faire craquer l’OL pour faire signer Rayan Cherki, qui n’a pour le moment pas laissé d’indices sur son avenir personnel. Mais les relations avec John Textor restent assez fraiches, après le forcing effectué l’été dernier pour qu’il prolonge, et les « mots doux » de l’Américain à son encontre divulgués récemment dans les médias.