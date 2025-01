Cherki supplie l’OL de le laisser signer au PSG

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Toujours menacé de relégation en Ligue 2 en fin de saison et interdit de recrutement, John Textor s'est lâché sur plusieurs sujets sur RMC. Et notamment le dossier Rayan Cherki.

John Textor était de passage sur RMC et cela a bien évidemment envoyé du bois. Le propriétaire de l’OL a tapé sur tout le monde, de la Ligue au Qatar, en passant par le PSG et Aulas. Tout le monde en a pris pour son grade et l’Américain déplore surtout qu’on ne le laisse pas faire ce qu’il veut avec les clubs de sa holding Eagle, laissant entendre que la Ligue était à la botte de Nasser Al-Khelaïfi et que la DNCG s’en prenait beaucoup plus facilement à lui qu’à Jean-Michel Aulas quand il présentait des comptes dans les rouge vif chaque année.

Cherki au PSG, Textor lâche le scoop

❗️John Textor sur @RMCsport - J'aime Rayan (Cherki), je lui ai dit qu'il ne pouvait pas jouer pour nous ni s'entraîner avec nous s’il ne prolongeait pas. Il a un contrat longue durée parce que je l’ai mis en dehors de l’équipe. Il est revenu dans le groupe, Je l’ai vu dans les… — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 13, 2025

En ce mois de janvier, John Textor a aussi décidé de rebondir sur le mercato, expliquant notamment ce qu’il s’était passé avec Rayan Cherki l’été dernier. Le joueur souhaitait partir et l’avait annoncé à ses dirigeants, et son idée était bien de rejoindre le PSG comme l’a expliqué l’Américain. « Cherki, ça fait deux ou trois ans qu’il a envie de partir. Cela n’a rien à voir avec la DNCG ! Il voulait aller au PSG l’année dernière, il m’a envoyé un message pour me le dire: ‘Je veux vraiment aller au PSG’. Il était l’un de ceux qui voulait partir. Il a finalement prolongé et il joue très bien, c’est fabuleux, c’est le football. Donc oui j’espère qu’il veut rester. Mais personne ne l’a poussé dehors à cause de la DNCG », a tenu à faire savoir John Textor à propos de l’été dernier, où Cherki a été tout proche de rejoindre le PSG mais aussi le Borussia Dortmund, pour finalement rester et prolonger de force à l’OL sous peine de ne pas jouer de la saison.