Cherki n'avait aucune envie de signer au PSG

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Actuellement en pleine préparation pour les Jeux Olympiques 2024 avec l’équipe de France de Thierry Henry, Rayan Cherki s’apprête à prendre une grande décision par rapport à son avenir.

Rayan Cherki portera-t-il le maillot de l’OL la saison prochaine ? Probablement pas. À un an de la fin de son contrat, le milieu offensif de 20 ans devrait logiquement quitter son club formateur pour découvrir un nouveau club, qui ne sera probablement pas le Paris Saint-Germain, alors même que le club de la capitale avait trouvé un accord avec Lyon pour le transfert du numéro 18 lyonnais. Sauf que d’après les informations de RMC Sport, Cherki a tout simplement refusé d’aller à Paris : « Cherki ne devrait pas rejoindre le PSG, le milieu offensif âgé de 20 ans a opté pour le choix de l’exil ». Proche de la famille de Kylian Mbappé, sachant qu’il entretient des relations particulières avec l’ancien journaliste Bilel Ghazi, un membre du clan Mbappé, Cherki ne se voyait probablement pas affronter l’OL avec un maillot d’un autre club français ou il ne se voyait surtout pas aller dans le club parisien, où il est difficile de s'imposer en tant que jeune joueur.

Cherki recale le PSG pour aller à Dortmund

🔴 En fin de contrat dans un an, Rayan Cherki va quitter l’OL cet été. L’international Espoirs français a décliné l’offre du PSG et se dirige vers le Borussia Dortmund. https://t.co/xpMAaClHEJ pic.twitter.com/D8alelNgOY — RMC Sport (@RMCsport) June 30, 2024

Désireux de se lancer dans une nouvelle aventure, après avoir plus ou moins fait le tour de la question avec Lyon, Cherki va partir pour l’Allemagne. En effet, après avoir décliné l’offre du PSG, l'international espoirs français a choisi de rejoindre le Borussia Dortmund. Intéressé par Cherki depuis plusieurs années, le club finaliste de la dernière Ligue des Champions et tombeur du PSG en demies va donc arriver à ses fins. Pour cela, le BvB va simplement s’aligner sur l’offre de transfert du PSG, qui était de 15 millions d’euros, afin de trouver un terrain d’entente avec les Gones. Ensuite, Dortmund cherchera à avoir un accord avec Cherki sur la base d’un contrat longue durée et avec un bon salaire à la clé.

L’OL va toucher 15 ME pour le transfert de Cherki

En choisissant de rejoindre la Bundesliga plutôt que de rester en L1 à Paris, le joueur de 20 ans va donc se mettre en difficulté pour tenter de relancer enfin la grande carrière qui doit normalement être la sienne compte tenu de son talent. Et quoi de mieux que Dortmund, spécialiste dans le lancement des jeunes, comme Jude Bellingham, aujourd’hui au Real Madrid et brillant à l’Euro 2024 avec l’Angleterre, pour l’aider dans sa quête ? Même s’il sera peut-être critiqué pour avoir dit non au PSG, Cherki prend probablement la meilleure décision possible pour son avenir sportif en filant au Borussia, plutôt qu’en allant à Paris, où de nombreux joueurs n’ont pas réussi à élever leur niveau…