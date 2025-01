Cherki doit choisir son pays, l'Algérie l'exige

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Rayan Cherki est au coeur des discussions ces derniers jours, car son avenir à l’OL est très indécis. Mais le futur international du joueur est également au coeur des débats en Algérie, où l’on commence à s’impatienter.

En ce mois de janvier, Rayan Cherki est un joueur très convoité. Disponible pour seulement 22 millions d’euros au mercato en raison d’un accord passé entre le joueur et l’OL, l’international espoirs français attire les convoitises du Bayern Munich, du Borussia Dortmund ou encore de Liverpool. Mais il n’y a pas que les clubs qui font la cour à Rayan Cherki. Son avenir en sélection est également au coeur des débats alors que l’international espoirs français n’a pas pris de décision définitive à ce sujet.

L’Algérie est toujours en lice pour récupérer ce grand talent du football européen, mais cette situation de flou et d’indécision commence à lasser de plus en plus de monde. Légende du football algérien avec 102 sélections (buts) sous le maillot des Fennecs, Islam Slimani a mis un énorme coup de pression à Rayan Cherki, l’invitant à prendre une décision rapidement.

L'Algérie veut la réponse de Cherki

« À l'époque où je l'ai côtoyé, il était encore très jeune et ne pensait pas vraiment à son avenir international ni à l’équipe d’Algérie en particulier. Mais les choses évoluent avec le temps. Quoi qu'il en soit, ma position reste inchangée : l’équipe nationale n’est pas un club que l’on choisit. Soit on est Algérien, soit on ne l’est pas ! » a lancé l’ancien attaquant de Leicester et de l’AS Monaco dans une interview accordée à El Khabar au sujet de Rayan Cherki. Le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais est donc mis au parfum, son indécision commence à fatiguer tout le monde en Algérie. Mais peu importe pour le meneur de jeu de 21 ans, qui refuse de se laisser dicter son timing et qui prendra sa décision en son âme et conscience quand il aura enfin tranché cette question si importante pour son avenir international.