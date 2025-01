Le cas Cherki va plomber l'OL encore longtemps

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Rayan Cherki dispose d’un accord avec l’OL pour quitter son club formateur en cas d’offre à hauteur de 22 millions d’euros lors du mercato hivernal. Un gentlemen agreement qui jette le flou sur l’avenir de l’international espoirs français, et cette situation risque de durer.

Tout proche de quitter l’Olympique Lyonnais l’été dernier, Rayan Cherki a d’abord été mis à l’écart avant de prolonger en faveur de son club formateur jusqu’en juin 2026. Mais il a récemment été dévoilé que l’international espoirs français avait conclu un accord avec ses dirigeants pour quitter l’OL en cas de proposition à hauteur de 22 millions d’euros. Cet accord est valable pour cet hiver et suscite la convoitise de plusieurs gros clubs européens tels que le Borussia Dortmund, le Bayern Munich ou encore Liverpool. Mais d’après les informations de Fabrizio Romano, l’OL n’est pas au bout de ses peines. Car si Rayan Cherki venait à rester durant ce mois de janvier, cet accord pour quitter le club en cas d’offre à 22 millions d’euros serait toujours valable l’été prochain. De quoi encore plus jeter le flou sur l’avenir du meneur de jeu lyonnais.

OL : Cherki en Arabie Saoudite, l'incroyable scénario https://t.co/Af4ZCvbGSm — Foot01.com (@Foot01_com) January 21, 2025

« Ce n’est pas une vraie clause libératoire, mais c’est un gentlemen agreement conclu avec John Textor l’été dernier lorsqu’il a signé son nouveau contrat, pour quitter l’OL en cas d’offre à 22,5 millions d’euros. Cherki est disponible maintenant mais sa « clause » est valable aussi l’été prochain. A ce prix, c’est une grande opportunité pour de nombreux clubs. Cherki a déjà reçu de nombreux appels d’Allemagne, d’Angleterre et d’Italie. Mais d’après mes informations, pour le moment, il n’y a rien de proche avec personne. Liverpool apprécie le joueur et continue de le suivre » a commenté le spécialiste du mercato pour Give Me Sport.

Pas de départ cet hiver pour Cherki ?

Autrement dit, la tendance des derniers jours serait de voir Rayan Cherki rester à l’Olympique Lyonnais jusqu’à la fin de la saison et possiblement partir en juin prochain. Le feuilleton va donc se poursuivre et pour les clubs intéressés, payer seulement 22 millions d’euros pour un tel joueur est évidemment une aubaine, ce qui ne va pas manquer d’attirer les courtisans au fil des semaines. Une situation pas évidente à gérer, ni pour le joueur, ni pour l'OL.