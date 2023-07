Cherki dit oui à Chelsea, l'OL prend un coup de massue

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Les prochains jours du mercato vont être animés à l’OL, qui pourrait perdre Castello Lukeba mais également Rayan Cherki, convoité par Chelsea.

Le scénario cauchemar du mercato prend forme pour les supporters de l’Olympique Lyonnais, qui redoutent depuis plusieurs semaines les potentiels départs de Castello Lukeba et de Rayan Cherki. Il n’y a plus beaucoup de doutes quant à l’avenir du défenseur de l’Equipe de France espoirs, à un pas du RB Leipzig, qui va dépenser entre 30 et 35 millions d’euros pour s’octroyer les services de Castello Lukeba.

Une vente à laquelle l’OL, dont les mouvements durant ce mercato estival sont surveillés par la DNCG, ne va pas s’opposer. Le plan de John Textor est en revanche de conserver Rayan Cherki une année de plus, alors que le contrat du milieu offensif des Gones court jusqu’en juin 2025. L’intérêt de Chelsea est toutefois susceptible de modifier la donne, d’autant que selon les informations de Team Talk, Rayan Cherki est très emballé à l’idée de rejoindre le club de Premier League.

Chelsea fait de Cherki sa priorité

Le média britannique, qui confirme que les Blues font de Rayan Cherki leur priorité pour combler le départ de Mason Mount à Manchester United, explique par ailleurs que l’international espoirs français est très réceptif à cet intérêt. Quelques mois après le transfert de Malo Gusto chez les Blues, un second jeune de l’OL pourrait s’envoler vers la capitale londonienne. A ce poste, Chelsea ciblait initialement Gabi Veiga mais la concurrence est telle pour le grand espoir espagnol que les Blues ont revu leurs plans.

Rayan Cherki est maintenant la cible prioritaire, à tel point que l’écurie de Todd Boehly est prête à investir près de 50 millions d’euros pour le débaucher de l’Olympique Lyonnais. Nul doute que s’il reçoit une telle offre, John Textor cédera et la DNCG laissera le club rhodanien tranquille pour le reste de l’été. Il s’agit maintenant de voir si l’intérêt du géant de la Premier League se concrétisera par une offre de cette envergure. Rayan Cherki de son côté, qui aurait aimé rejoindre le PSG l’hiver dernier, est très emballé à l’idée de rejoindre le projet XXL de Chelsea avec l’occasion au passage de multiplier son salaire par trois ou quatre.