Cherki à l'Atalanta, l'OL n'est au courant de rien

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le nom de Rayan Cherki affole les médias italiens ces derniers jours, car l’OL serait en discussions avec l’Atalanta Bergame pour le transfert de son milieu offensif. Une version démentie par Hugo Guillemet.

Homme fort de l’Olympique Lyonnais lors de la première partie de saison, Rayan Cherki suscite de vifs intérêts un peu partout en Europe. Rien d’illogique au vu des prestations de l’international espoirs français mais aussi de sa situation contractuelle puisque le meneur de jeu de 21 ans formé à l’OL sera libre en juin 2026. De quoi espérer un transfert à prix réduit cet hiver ou l’été prochain pour les courtisans de Cherki, dont l’Atalanta Bergame fait partie. Selon la presse italienne, le vainqueur de la dernière édition de l’Europa League est très intéressé par Rayan Cherki et serait déjà en discussions avec l’Olympique Lyonnais pour un potentiel transfert au mois de janvier.

Aucune discussion entre l'OL et l'Atalanta pour Cherki

🗣️"Entre l'Atalanta et Lyon, il n'y a pas de contact."@hugoguillemet freine la rumeur entre le jeune français et le club de Serie A. #EDS pic.twitter.com/O79FBsUpFf — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) January 6, 2025

Une version vivement démentie par Hugo Guillemet. Dans l’Equipe du Soir, le journaliste du quotidien national a expliqué qu’il n’y avait pour l’instant aucune discussion entre les deux clubs. « Entre l’Atalanta et Lyon, il n’y a pas de contact. Il y a peut-être des contacts entre l’entourage de Cherki et le club italien, c’est possible » a fait savoir le journaliste, souvent le premier à être au courant de ce qu’il se passe à l’Olympique Lyonnais, y compris sur le thème du mercato. Contrairement à ce que la presse italienne écrivait ce week-end, on est donc encore très loin de négociations avancées ou d’un accord entre l’OL et l’Atalanta Bergame pour Rayan Cherki. Ce qui ne veut pas dire que Gian Piero Gasperini n’est pas intéressé par le meneur de jeu de l’Equipe de France Espoirs, dont le profil semble totalement compatible avec la philosophie de jeu très offensive du très réputé technicien italien.