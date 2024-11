Ce taulier de l’OL ne plaisante pas avec le derby

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Ce dimanche soir marque le grand retour du derby entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne. Taulier du club et issu du centre de formation lyonnais, Corentin Tolisso sera revanchard après son expulsion lors de son dernier match contre les Verts en 2017.

C’est la date cochée par les supporters de l’Olympique Lyonnais et de l’AS Saint-Etienne après la parution du calendrier de la nouvelle saison de Ligue 1. Ce dimanche 10 novembre, deux ans après leur dernière confrontation, les deux équipes sont sur le point de se retrouver au Groupama Stadium en clôture de la 11ème journée de championnat. La tension va monter petit à petit dans le camp des deux équipes à quelques heures du match, mais un joueur évoluant à Lyon attend particulièrement ce rendez-vous contre les Verts, et il s’agit de Corentin Tolisso. Parti à l’été 2017 au Bayern et revenu en 2022 juste après la descente du rival stéphanois, le milieu international français a un mauvais souvenir de son dernier derby puisqu’il avait été expulsé dans le temps additionnel lors d’une défaite de Lyon à Geoffroy-Guichard pour un tacle spectaculaire sur Fabien Lemoine qui est resté dans les livres d’histoire de cette rivalité.

Tolisso attend avec impatience le OL-ASSE de 2024

Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette n’ont plus affronté l’ASSE depuis le 5 février 2017. pic.twitter.com/uaweUjdxnA — Data OL (@OL_Data) June 2, 2024

Près de huit ans après son dernier match contre Saint-Etienne, Tolisso, désormais âgé de 30 ans, est particulièrement revanchard pour disputer ce match, annonce Le Progrès. Considéré comme l’un des leaders du vestiaire, il a un discours et une voix qui portent et il aura pour mission de rassembler tous ses coéquipiers pour un seul objectif, gagner contre le plus grand rival. Préservé en Ligue Europa dans la semaine sur la pelouse de Hoffenheim (2-2), il devrait, sans surprise, être aligné d’entrée cette fois-ci et il aura un rôle non négligeable à jouer dans cette affiche qui fait partie des classiques du championnat de France. Il y a deux jours, en conférence de presse, Alexandre Lacazette, lui aussi revenu au club à l'intersaison 2022, disputera également son premier match contre l’ASSE depuis son retour dans le Rhône et il avait lancé la rencontre en affirmant que chez lui, la couleur verte était interdite. Place à la vérité du terrain désormais.