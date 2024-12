Ce deal en or explose en vol, la Turquie vient sauver l'OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'opération dégraissage de l'OL doit aussi concerner les joueurs de retour du Brésil, qui prennent des places précieuses dans l'effectif rhodanien.

Interdit de recruter par la DNCG, l’Olympique Lyonnais va devoir être actif pour convaincre les instances françaises. John Textor n’est toutefois pas du genre à se laisser dicter ses faits et gestes, et il compte bien ajouter par exemple Thiago Almada à l’effectif rhodanien. Le propriétaire américain compte jouer avec les textes en expliquant que la structure intégrant l’OL a fait ce recrutement dès l’été dernier, quand le club lyonnais n’était pas interdit. L’Argentin est attendu début janvier avec sa nouvelle équipe, mais l’obtention du feu vert sera complexe. Outre les problèmes financiers, il faudra régler le souci du nombre de joueurs extra-communautaires.

L’OL en compte déjà trois avec Abner, Tessmann et Maitland-Niles. Trois éléments qui ne bougeront pas. Problème, avec les prêts effectués au Brésil, Pierre Sage va récupérer Jeffinho et Adryelson. L’ailier devrait rester dans le championnat sud-américain, mais le défenseur central est bien parti pour revenir à Lyon et prendre une place cruciale qui empêcherait l’enregistrement de Thiago Almada pour le moment.

La Turquie pour sauver l'OL

Selon Le Progrès, il est attendu dans les prochains jours à l'entrainement, et sera comptabilisé dans l'effectif tant qu'il ne se trouvera pas un nouveau club. Son départ pour Cruzeiro est tombé à l'eau selon Globo, malgré un accord proche autour de 8 millions d'euros. L’OL travaille fort sur une solution d’urgence et discute avec Trabzonspor pour envoyer Adryelson rapidement loin de Lyon cet hiver. Un départ qui ne surprendrait personne. Le défenseur de Botafogo n’a jamais réussi à s’imposer dans le Rhône, et il prend une place précieuse avec son statut extra-communautaire. L’OL n’est toutefois pas en position de force pour négocier, et pourrait donc se contenter d’un transfert de moindre ampleur pour se défaire du Brésilien le plus rapidement possible.