Ce buteur doit partir, l'OL ne lâche rien

Par Corentin Facy

L’OL aimerait se débarrasser de l’un de ses attaquants lors du mercato hivernal. Et si Georges Mikautadze croule sous les offres, le club rhodanien est davantage dans l’optique de vendre Gift Orban.

Malgré l’enchainement des matchs avec l’Europa League à disputer en plus de la Ligue 1 et de la Coupe de France, Gift Orban est très peu utilisé par Pierre Sage. Le buteur nigérian a dépanné en début de saison, lorsque Georges Mikautadze et Alexandre Lacazette n’étaient pas en forme. Mais maintenant que le buteur géorgien et que le capitaine de l’OL ont trouvé leur rythme de croisière, il n’y a plus vraiment de place pour Gift Orban dans la capitale des Gaules. Alors que l’avenir de Mikautadze agite ce début de mercato hivernal avec une offensive de Galatasaray et des intérêts d’Everton et du Bayer Leverkusen, le plan des dirigeants lyonnais est très clair : conserver l’ancien Messin et se débarrasser du Nigérian recruté à La Gantoise il y a tout juste un an.

Une tendance confirmée par l’insider Olivier Salmon sur son compte X. « Le joueur géorgien fait partie des joueurs dont le club lyonnais a décidé de ne pas se séparer cet hiver pour atteindre les objectifs élevés et vitaux pour cette saison. Le joueur a exprimé récemment le souhait de marquer l'histoire du club. Le départ d'un autre buteur du club est souhaité, celui de Gift Orban, les discussions avancent bien entre le clan du joueur nigérian et plusieurs clubs » écrit notre confrère, pour qui le plan de l’Olympique Lyonnais n’a donc pas changé.

L'OL veut toujours faire partir Gift Orban

L’idée est toujours de se séparer de plusieurs joueurs en manque de temps de jeu afin de ne pas impacter le rendement de l’équipe de Pierre Sage. Des joueurs tels que Cherki ou Fofana sont également convoités mais pour eux aussi, l’idée d’un départ au mois de janvier n’est pas d’actualité. Les regards se tournent davantage vers des joueurs comme Benrahma, Caqueret, Nuamah et donc Orban. Reste maintenant à voir combien l’OL réclamera pour son buteur nigérian et si les clubs intéressés par l’ancienne gâchette de La Gantoise seront prêts à s’aligner sur les demandes de John Textor et de Laurent Prud’homme.