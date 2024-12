17 ME pour Mikautadze, l'OL n'hésite pas une seconde

De plus en plus efficace ces dernières semaines avec l'OL, Georges Mikautadze séduit Galatasaray en vue du mercato hivernal. Le club stambouliote a déjà dégainé une première offre pour l'attaquant géorgien. Mais, cela n'a pas déstabilisé Lyon.

Si la stratégie de John Textor est critiquable d'un point de vue financier, force est de constater que l'OL version 2024-2025 possède une belle force de frappe. Le secteur offensif a de l'allure avec Malick Fofana, Rayan Cherki, Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze notamment. Ces deux derniers joueurs se tirent la bourre pour une place de titulaire à la pointe de l'attaque. Avec 7 buts toutes compétitions confondues, le Géorgien séduit de plus en plus les observateurs. Son talent n'échappe pas non plus à Galatasaray qui s'est mis en tête de recruter un attaquant cet hiver.

Après avoir raté Paulo Dybala, le club stambouliote mise tout sur Georges Mikautadze et compte sur la fragilité financière de l'Olympique Lyonnais pour avoir gain de cause. Galatasaray n'a pas trainé pour passer à l'action selon le spécialiste du mercato Fabrizio Romano. Sur X, le journaliste italien a révélé que les Turcs avaient fait une première offre aux Gones pour Mikautadze. L'OL se voit proposer 17 millions d'euros avec quelques millions d'euros supplémentaires de bonus.

