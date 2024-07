Caqueret reçoit une offre en or, l'OL retient son souffle

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL vit un mercato estival agité. Pas mal de joueurs pourraient encore quitter le navire et Maxence Caqueret est concerné.

Les fans et observateurs de l'OL ont de quoi se montrer excités avant le début de la nouvelle saison. Les Gones se montrent plus ambitieux que jamais sur le marché des transferts et vont prochainement obtenir la signature de Georges Mikautadze au nez et à la barbe de Monaco. Mais qui dit arrivées majeures dit aussi départs. Rayan Cherki, Anthony Lopes ou encore Jake O'Brien sont concernés. Mais c'est également le cas de Maxence Caqueret. Si le milieu de terrain se sent bien dans le Rhône, il ne manque pas de prétendants pour lui faire passer un cap au plus haut niveau.

Caqueret sur le départ, une belle option existe pour lui

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maxence Caqueret (@m.caqueret)

Selon les informations du Quotidien du Sport, Caqueret a en effet reçu récemment une offre très séduisante de la part du Bayer Leverkusen. Les champions d'Allemagne veulent compléter leur milieu de terrain et apprécient tout particulièrement le profil du Lyonnais, capable de casser des lignes et intelligent balle au pied. Caqueret est encore sous contrat à l'OL jusqu'en juin 2027. Une somme autour des 20 millions d'euros pourrait faire réfléchir les Gones, qui ne diraient pas non à une belle rentrée d'argent. Cependant, Caqueret se projette déjà sur la prochaine saison avec Lyon, lui qui sait qu'il était un titulaire indiscutable de l'équipe de Pierre Sage la saison passée. Et aucune raison que cela change dans les prochaines semaines. En tout cas, la perspective d'évoluer en Bundesliga, qui plus est sous les ordres de Xabi Alonso, a de quoi séduire n'importe quel joueur.

Son avenir devrait faire couler encore pas mal d'encre d'ici la fin du marché des transferts estival. Encore un peu de patience donc pour toutes les parties concernées.