Caqueret a encore plombé l’OL, ça gronde à Lyon

Entré pour la dernière demi-heure contre Besiktas (0-1) jeudi en Ligue Europa, Maxence Caqueret n’a pas pu empêcher la défaite à domicile de l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain est même impliqué sur le but concédé. Un scénario déjà vu cette saison lors du choc face à l’Olympique de Marseille.

On peut parler d’une défaite cruelle pour l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien, qui restait sur cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, ne méritait pas de s’incliner contre Besiktas jeudi en Ligue Europa. Les Gones se sont procurés suffisamment d’occasions franches pour s’imposer nettement dans cette rencontre. Ils auraient même pu plier le match dès la première période durant laquelle les Turcs avaient déjà concédé 17 tirs.

Ce manque d’efficacité a forcément agacé l’entraîneur Pierre Sage, ainsi que les supporters notamment remontés contre un Saïd Benrahma particulièrement maladroit. Mais que l’international algérien se rassure, il n’est pas la seule cible des fans sur les réseaux sociaux. Lancé à la 65e minute à la place de Tanner Tessmann, qui réalisait une bonne prestation, Maxence Caqueret a raté son entrée. Quelques minutes après son apparition, Gedson Fernandes a inscrit le seul but du match sur une passe de Rafa Silva, absolument pas gêné par le milieu de l’Olympique Lyonnais très passif.

🥶 LA CLIM À LYON Alors que l'OL domine la rencontre, les hommes de Pierre Sage se font surprendre en contre par Fernandes et sont maintenant menés à 20 minutes de la fin du match... #OLBJK | #UEL pic.twitter.com/kKn24Jajgb

Son comportement rappelle sa nonchalance sur le but du Marseillais Jonathan Rowe dans les derniers instants de l’Olympico (défaite 2-3). Maxence Caqueret était alors entré à la 67e minute, lorsque son équipe menait encore 1-0. Autrement dit, ses deux entrées décevantes ont fait perdre quatre points à l’Olympique Lyonnais toutes compétitions confondues. On voit mal comment le cadre pourrait retrouver sa place de titulaire avec ce genre de performances. Heureusement pour lui, le turn-over mis en place par Pierre Sage devrait lui permettre de débuter des rencontres. Peut-être même dès dimanche face à l’AJ Auxerre.

Rowe decided the Olympico with an incredible goal! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔥 pic.twitter.com/AiqbIfhxjv