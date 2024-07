Caleta-Car intransférable, l’OL met les barbelés

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Sans faire de bruit, Duje Caleta-Car s’est imposé comme un taulier aux yeux de Pierre Sage. Pour l’entraîneur de l’OL, il n’est pas question de voir l’international croate faire ses valises lors de ce mercato.

En début de mercato, l’Olympique Lyonnais n’a pas hésité à sortir le carnet de chèques pour s’attacher les services de Moussa Niakhaté, recruté en provenance de Nottingham Forest pour 30 millions d’euros. L’international sénégalais est appelé à former la défense centrale de l’OL avec Duje Caleta-Car la saison prochaine, même si la situation de Jake O’Brien sera à surveiller. Arrivé l’été dernier, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille a été définitivement recruté cet été pour une somme avoisinant les 8 millions d’euros. Une belle affaire pour les Gones avec un joueur fiable de seulement 27 ans et qui peut encore progresser.

Dans l’esprit de Pierre Sage, il est en tout cas évident que le natif de Sibenik est un titulaire indiscutable dans l’optique de la saison prochaine et c’est la raison pour laquelle il a demandé à sa direction de ne pas le vendre dans les semaines à venir. Selon les informations du journaliste Olivier Salmon, Duje Caleta-Car est intransférable cet été et n’a donc aucune chance de quitter l’Olympique Lyonnais.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Duje Ćaleta Car (@duje_ccar)

Le staff de Pierre Sage apprécie son expérience, ses performances et son état d’esprit irréprochable depuis son arrivée dans le Rhône. Il fera donc partie des cadres de l’effectif la saison prochaine et pourrait même endosser « le rôle de patron de la défense » en 2024-2025, malgré l’arrivée de l’international sénégalais Moussa Niakhaté. Autant dire que Duje Caleta-Car, qui sortait d’une saison frustrante à Southampton avec une relégation et un temps de jeu très limité, a retrouvé des couleurs à Lyon. A n’en pas douter, cette information donnera satisfaction aux supporters rhodaniens, lesquels ont apprécié la première saison de Duje Caleta-Car dans la capitale des Gaules, au point d’oublier son passé de joueur de l’Olympique de Marseille.