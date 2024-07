Calafiori à Arsenal, Bologne débarque à l’OL

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Alors que Riccardo Calafiori est tout proche de rejoindre Arsenal, Bologne lui cherche un remplaçant. La formation italienne a coché un nom surprise, et il s’agit d’un joueur de l’Olympique Lyonnais.

Le mercato est un jeu de chaises musicales. Bologne l’a appris à ses dépens et le très bel Euro 2024 de Riccardo Calafiori avec la Squadra Azzurra a tapé dans l'œil de divers clubs européens. Finalement, c’est Arsenal qui a raflé la mise et qui va enregistrer dans quelques jours la signature du joueur contre un chèque de 55 millions d’euros. Pour la formation transalpine, il ne sera pas chose aisée de le remplacer mais elle aura au moins les liquidités pour lui trouver un remplaçant. Selon les informations de Sky Sports, Bologne a coché un nom surprenant en la personne de Sinaly Diomandé. Le défenseur ivoirien sort d’une saison délicate à l’Olympique Lyonnais où il n’a disputé que dix petites rencontres de Ligue 1 malgré la belle remontée des Gones en deuxième partie de saison. A un an de la fin de son contrat, un départ pourrait arranger toutes les parties.

Bologne pense à Diomandé

Bologne 🇮🇹 qui disputera la Ligue des Champions la saison prochaine, s’intéresse à notre défenseur central Sinaly Diomandé 🇨🇮



(@DiMarzio) pic.twitter.com/TL5CcBfIlz — 𝗚𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗔𝗿𝗲𝗮™ (@GonesArea) July 11, 2024

Âgé de 23 ans, le joueur international français peut relancer sa carrière en Série A, lui qui ne semblait pas être dans les petits papiers de Pierre Sage durant la deuxième partie de saison. Pour le moment, rien ne dit si la formation qui était entraînée la saison dernière par Thiago Motta compte passer à l’action dans les prochains jours, mais cette opération sera moins coûteuse qu’une autre piste de Bologne, à savoir Jakub Kiwior, qui évolue justement chez les Gunners. Avec le départ de Calafiori chez les pensionnaires de l’Emirates Stadium, les dirigeants voient en Kiwior un remplacement possible de Calafiori et pensent à un éventuel échange de bons procédés. Quoi qu’il arrive, la fin approche pour Diomandé à l’OL et John Textor ne s’opposera sûrement pas au départ de son joueur qui a besoin de temps de jeu pour retrouver confiance et le fil de sa carrière.