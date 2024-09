C'est confirmé, Zaha n'a pas envie de jouer à l'OL

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Tête de gondole du mercato estival lyonnais, Wilfried Zaha n'a pas encore foulé les terrains sous le maillot de l'OL. L'Ivoirien ne donne pas satisfaction auprès du staff, ayant déjà la nostalgie de sa vie stambouliote.

Dans un début de saison compliqué, l'OL a de nombreux problèmes à régler. L'un des plus urgents concerne Wilfried Zaha. L'ailier ivoirien n'a pas encore joué avec les Gones depuis son arrivée fin août. C'est loin d'être un détail alors que l'attaque lyonnaise se montre particulièrement inefficace sur le début de saison. L'expérience et le talent du joueur passé par la Premier League puis par Galatasaray ne seraient pas de trop pour augmenter les stats lyonnaises. Malheureusement, Wilfried Zaha ne se sent pas bien à Lyon.

Mal du pays pour un Zaha démotivé

Les bruits de couloir et le langage corporel du joueur sur les réseaux sociaux ont été confirmés par L'Equipe. Dans un article, le quotidien sportif français révèle que Wilfried Zaha n'est pas du tout concerné aux entraînements. Il ne se donne pas à fond durant les exercices, irritant sensiblement Pierre Sage et tout son staff. C'est pourquoi il ne bénéficie pas encore de temps de jeu à Lyon.

Certaines attitudes de joueurs interrogent :



- Saïd Benrahma vit mal son déclassement et ne le cache pas.



- Georges Mikautadze déçoit vis-à-vis de son investissement.



- Wilfried Zaha est loin de se faire mal pendant les séances d’entraînement.



(@lequipe 🗞️) pic.twitter.com/KaJJdI3x8B — 𝗚𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗔𝗿𝗲𝗮™ (@GonesArea) September 23, 2024

Wilfried Zaha regrette son transfert à l'OL. Ce n'est pas forcément le club rhodanien qui le gêne mais plutôt son départ de Galatasaray. Plusieurs médias turcs dont HT Spor et FotoMaç écrivent que la ville d'Istanbul manque énormément à l'Ivoirien. Accompagné de sa famille à Lyon, Wilfried Zaha n'arrive pas à s'acclimater à la vie lyonnaise. Il a quand même du quitter sa belle et grande maison turque pour un appartement plus modeste dans la capitale des Gaules. A la lumière de tous ces éléments, on peut se demander comment le transfert de Zaha a t-il pu aboutir aussi vite avec un joueur si peu motivé ?