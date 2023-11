Bourg-ASSE, un arrêté vise les supporters de l’OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Avant le match entre Bourg en Bresse et l’AS Saint-Etienne samedi, comptant pour le septième tour de la Coupe de France, les autorités ont publié un arrêté. L'interdiction de déplacement ne s’adresse pas aux Stéphanois, mais plutôt aux supporters de l’Olympique Lyonnais.

Les équipes de Ligue 2 entrent en lice dans ce septième tour de la Coupe de France. Ce samedi, l’AS Saint-Etienne ira affronter Bourg-en-Bresse (National 2), un match jugé à risques selon le Préfet de la Loire Alexandre Rochatte. « L’attitude des groupes de supporters ultras de l’ASSE fait l’objet d’une attention particulière avant match, pendant la rencontre et après le match, a-t-il prévenu dans Le Progrès. Pour les matchs à risques, un dispositif des forces de l’ordre est mis en place pour éviter les croisements de flux et toute rencontre fortuite aux abords du stade. »

Les Lyonnais interdits pour Bourg-ASSE

Les autorités permettent néanmoins à 500 supporters stéphanois de se rendre au stade Marcel Verchère. En revanche, un arrêté préfectoral a été publié pour l’interdire le déplacement... des fans de l’Olympique Lyonnais ! « Considérant que la grande proximité géographique mais aussi institutionnelle, par des partenariats anciens entre le FBBP01 et l'Olympique Lyonnais, est de nature à favoriser l'organisation de bagarres entre les supporters de l'ASSE et ceux de l'OL, dont les antagonismes sont très prononcés et donnent lieu régulièrement à des affrontements », peut-on lire dans l’arrêté.

« (...) Il est interdit à toute personne se prévalent de la qualité de supporter du club de l'Olympique Lyonnais ou se comportant comme tel de circuler, de déambuler ou de stationner aux abords du stade Marcel Verchère : Avenue de Bad Kreuznach, avenue des sports, avenue de Jasseron, allée de Challes, allée des Violets, rue du Comté de Montrevel, rue Louis Blériot, avenue des Belges, Boulevard Kennedy, allée du Centre nautique, rue du Pré Neuf, allée du Carré d'eau, rue Récamier, rue de Chateaubriand, route de Strasbourg », énumère la Préfère de l’Ain.