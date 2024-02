Bompastor sur le banc de Chelsea, l'OL a été contacté ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le football féminin n'échappe pas aux transferts de plus en plus spectaculaires. Et ce mercredi, Sky News évoque un énorme coup entre Chelsea et l'Olympique Lyonnais.

Actuellement entraîneuse de l’équipe féminine de Chelsea, Emma Hayes deviendra la sélectionneuse de l’équipe des États-Unis à la fin de la saison. Et du côté des Blues, on travaille déjà pour trouver la remplaçante de celle qui sera présente pour les Jeux Olympiques de Paris à la tête de la formation médaillée de bronze lors de derniers JO à Tokyo. Ce mercredi, Sky Sports affirme que ces derniers jours, le board de Chelsea a contacté l’Olympique Lyonnais afin de pouvoir mener des négociations avec Sonia Bompastor.

Le club londonien souhaite faire de celle qui est la première femme à avoir gagné la Ligue des champions en tant que joueuse et entraîneuse de l’OL son coach la saison prochaine à la place d'Emma Hayes. A 43 ans, Sonia Bompastor a pris les commandes de l’équipe lyonnaise en 2021 après une très longue carrière sous le maillot de Lyon et de l'équipe de France. Nos confrères de Sky Sports ne précisent pas si la technicienne de l'OL a donné son accord pour éventuellement aller à Chelsea.