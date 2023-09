Blanc viré de l'OL, c'est un vrai scandale

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Laurent Blanc vit sans doute ses derniers jours dans la peau d’entraîneur de l’OL alors que sa place est en très grand danger après la gifle infligée dimanche soir par le PSG au Groupama Stadium (1-4).

Déjà menacé avant la réception du Paris Saint-Germain dimanche soir, Laurent Blanc n’a pas arrangé son cas après la défaite infligée par le champion de France en titre sur le score sans appel de 4-1. Surclassés en première mi-temps, les coéquipiers d’Anthony Lopes ont réagi après le repos et ont montré des qualités avec le ballon. Mais la défaite de l'Olympique Lyonnais face au PSG pourrait bien être celle de trop pour Laurent Blanc, plus que jamais sur la sellette.

OL : Laurent Blanc viré, Thiago Motta et Will Still dans le viseur https://t.co/hrOLH9VN7m — Foot01.com (@Foot01_com) September 5, 2023

Dans son édition du jour, L’Equipe confirme que John Textor songe sérieusement à se séparer de l’ex-sélectionneur de l’Equipe de France et a déjà commencé à sonder plusieurs successeurs potentiels. Les noms de Marcelo Gallardo, de Will Still ou encore de Thiago Motta ont filtré, sans que l’on sache vraiment quelle est la piste n°1 des Gones à cette heure-ci. Quoi qu’il en soit, le départ de Laurent Blanc fait peu de doute et c’est une profonde injustice aux yeux de Dominique Sévérac. Au micro de la Chaîne L’Equipe, le journaliste du Parisien a tenu à défendre l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain.

Dominique Sévérac vole au secours de Laurent Blanc

« C’est injuste de le condamner car avec Laurent Blanc on nous parle souvent de communication et pas de sport. Il a l’expérience, il a connu fréquemment cette situation de club et d’équipe en difficulté. Il a déjà eu les ressorts par le passé pour trouver les rebonds. Il connait très bien cet effectif, il a eu une première saison probante et marquante du point de vue des résultats. Laurent Blanc à Lyon, ça marche. Il va récupérer Lacazette qui est le meilleur joueur de Lyon après sa suspension au retour de la trêve internationale. Il reste selon moi l’homme de la situation. Selon moi, ce n’est pas injuste de le condamner, c’est scandaleux ! » a commenté Dominique Sévérac, absolument pas d’accord avec ceux qui condamnent Laurent Blanc depuis plusieurs jours et qui réclament sa tête en urgence. Malgré ce soutien qu’il appréciera sans doute, l’entraîneur de l’OL est bel et bien sur le point de se faire débarquer.