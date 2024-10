Besiktas débarque, l'OL met un coup de pression à ses fans

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Le 24 octobre prochain, l'OL recevra Besiktas en Ligue Europa. Une rencontre au Groupama Stadium classée à haut risque par les autorités.

L'OL a parfaitement bien débuté sa campagne en Ligue Europa et compte bien continuer sur sa lancée le 24 octobre prochain lors de la réception de Besiktas. Les Gones veulent compter sur une grosse ambiance afin de faire tomber les Turcs, qui viendront avec pas mal d'ambitions. Mais déjà, on sait que ces derniers devront faire sans leurs supporters, interdits de déplacement pour l'occasion. La raison ? Des risques de heurts avec les fans lyonnais, comme cela s'était produit un soir d'avril 2017. D'ailleurs, même si aucun turc ne devrait officiellement venir à Lyon, l'OL veut se prémunir des risques, quitte à prévenir ses propres fans.

L'OL ne rigole pas, les supporters sont prévenus

Comme rappelé ces dernières heures par Le Progrès, le club rhodanien, qui n'a pas encore ouvert sa billetterie, va prochainement le faire pour les abonnés et membres MyOL. Mais le message est clair pour ceux qui voudraient revendre leur billet : « ils joueront contre leur club et contre eux-mêmes ». D'ailleurs, pour ce choc entre l'OL et Besiktas, le Groupama Stadium ne sera pas ouvert en intégralité et ce, dans un but sécuritaire. A noter également qu'un arrêté préfectoral interdisant la présence des fans du Besiktas dans le centre-ville de Lyon, les gares et aéroports, au Groupama Stadium et aux abords du stade, du mercredi 23 octobre 6 h au vendredi 25 octobre 12 h, a déjà été pris. En espérant que tout ceci puisse prévenir des risques, même si ces derniers sont toujours possibles. L'OL, qui se bat contre certaines violences dans son stade avec ses propressupporters, ne veut pas en plus gérer les débordements d'autres clubs. Tout le monde est prévenu, sous peine de sanctions drastiques.