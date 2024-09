Benrahma en Arabie Saoudite, il le demande à l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Les clubs n’ont plus que quelques heures pour vendre leurs indésirables en Arabie Saoudite, où le mercato se termine ce lundi soir. L’OL reste attentif et pourrait se délester d’un joueur au salaire monstrueux.

Le mercato a officiellement fermé ses portes la semaine dernière mais pour les clubs européens, il reste quelques fenêtres ouvertes afin de se délester de certains joueurs indésirables. Le championnat turc ne ferme que le 13 septembre prochain tandis qu’en Arabie saoudite, c’est le money-time ce lundi puisque le mercato sera définitivement fermé à minuit. Les clubs de Ligue 1 doivent donc s’activer s’ils veulent y envoyer quelques indésirables à gros salaires qui n’entrent plus dans les plans de l’entraîneur.

L'OL intéressé par une vente de Benrahma ?

Pour le compte communautaire Media Gones, suivi par plus de 11.000 supporters de l'Olympique Lyonnais sur les réseaux sociaux, David Friio et John Textor seraient bien inspirés de profiter des derniers instants du mercato saoudien pour vendre Saïd Benrahma à un club de Saudi Pro League. Considéré comme un titulaire de Pierre Sage il y a encore quelques jours, l’ancien meneur de jeu de West Ham, dont le salaire est copieux, n’est plus aussi indispensable alors que les attaquants sont trop nombreux au sein de l’effectif rhodanien.

« Personnalité attachante, mais l’OL devrait faire partir Benrahma. Salaire monstrueux, pas titulaire, apport insuffisant. et avec : Fofana, Zaha, Cherki, Nuamah, Mikautadze, Orban, Lacazette Je pense que si un club d’Arabie Saoudite se positionne pour 10 ME, l’OL devrait s’en séparer. On doit toujours brosser les joueurs dans le sens du poil, la vérité c’est qu’on a 8 attaquants pour 3 postes, on a trop de joueurs, Cherki va prolonger. Benrahma c’est 4 ME annuel et pas titulaire donc oui faut y réfléchir si y’a une offre ? Je ne critique pas Benrahma j’aime bien le joueur et l’humain mais faut être réaliste des fois c’est pas le monde des bisounours » estime le compte communautaire, qui verrait d’un excellent oeil un potentiel départ de Saïd Benrahma en Arabie Saoudite.

Un embouteillage en attaque à l'OL

Remplaçant et non-utilisé contre Strasbourg vendredi lors de la victoire renversante de l’OL (4-3), Saïd Benrahma pourrait être victime de la concurrence au sein du très riche effectif offensif à la disposition de Pierre Sage. En ce sens, un potentiel départ en Arabie saoudite n’est pas forcément une mauvaise idée pour un joueur au salaire mirobolant dans la capitale des Gaules. Encore faut-il que le principal intéressé soit enclin à rejoindre la Saudi Pro League et qu’un club saoudien soit sur les rangs pour l’accueillir. Deux éléments cruciaux que l’on ignore pour le moment.