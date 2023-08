Barcola ‍: Le PSG propose Gharbi, deux joueurs refusent

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Afin d'aboutir au transfert de Bradley Barcola, l'Olympique Lyonnais souhaite que le PSG ajoute des joueurs dans la transaction en plus de cash. Deux joueurs parisiens ont refusé d'être inclus dans cette opération.

John Textor ne ferme plus totalement la porte à un départ de Bradley Barcola, mais le propriétaire de l’OL souhaite qu’en plus de quelques dizaines de millions d’euros, le club intéressé par son jeune attaquant ajoute un ou deux joueurs. Le message a été passé au Paris Saint-Germain, grandissime favori, mais également à Chelsea qui s’est renseigné sur le joueur formé à Lyon. Et à en croire Sport Zone, deux joueurs auraient déjà fait savoir qu’ils refusaient ce genre d’opération. Les deux joueurs sont Abdou Diallo, qui a depuis signé à Al-Arabi au Qatar, et Hugo Ekikite, en contact avec l’AC Milan. L’Olympique Lyonnais pensait à l’attaquant arrivé de Reims au PSG l’an dernier, mais ce dernier a immédiatement balayé l’idée d’un départ à Lyon.

Gharbi poussé vers l'OL par le PSG

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Proche de rejoindre l’OGC Nice, Ismaël Gharbi pourrait aussi rebondir à Lyon et pour cause : Paris essaye de le placer dans le deal pour Bradley Barcola.



▫️À noter qu’Abdou Diallo et Hugo Ekitike ont précédemment été évoqués avec l’OL, refus des joueurs. pic.twitter.com/WJsKMSM0gK — SPORTS ZONE (@SportsZone__) August 23, 2023

Luis Campos a cependant eu un nouveau nom à proposer à l’Olympique Lyonnais pour être inclus dans l’éventuelle venue de Bradley Barcola. « Proche de rejoindre l’OGC Nice, Ismaël Gharbi pourrait aussi rebondir à Lyon et pour cause : Paris essaye de le placer dans le deal pour Bradley Barcola », précise le média spécialisé. Le milieu offensif de 19 ans souhaite avoir plus de temps de jeu qu’au PSG où la concurrence est énorme pour lui. Ces derniers jours, son nom avait été évoqué, outre à Nice, à Bordeaux, à l’ASSE et à Auxerre, mais également dans différents clubs européens venus aux renseignements. Pur produit du centre de formation du PSG, Ismaël Gharbi a encore deux ans de contrat avec le club de la capitale, et sa valeur actuelle est estimée à 5 millions d’euros par Transfermarkt. Il faut désormais savoir si l'OL est tenté par ce jeune joueur prometteur.